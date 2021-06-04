'Çamlıca Kulesi’ndeki restoranın işletmesi Hasan Yeşildağ'a ihalesiz olarak verildi' iddiası

Kardeşi Zeki Yeşildağ’ın da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) meclis üyesi olduğu Hasan Yeşildağ'a, İBB’ye ait Ulus Cafe, halı sahalar, nargile cafelerden sonra Yapı&Yapı İnşaat’a verilen Ankara AKM Millet Bahçesi, Rize’de Cengiz İnşaat’la birlikte verilen İyidere Lojistik Limanı’ndan sonra şimdi de geçen hafta açılışı yapılan Çamlıca Kulesi’nin restoran ve kafe işletmesi işi verildiği iddia edildi.

Cumhuriyet'ten Miyase İlknur'un haberine göre , ilkÇamlıca Kulesi, daha sonra İBB’den alınarak PTT’ye bağlı bir anonim şirket olanVarlık Fonu’na ait PTT’nin yüzde 50’sine sahip olduğu Kule’nin içinde yer alanise ihalesiz olarak Hasan Yeşildağ’a verildi.

Erdoğan’ın İBB başkanı olduğu dönemde Ulus Cafe’nin işletmesini alan Yeşildağ, daha sonra Kuruçeşme’de birçok kafenin sahibi oldu. Bu arada enerji işine de giren Yeşildağ ailesi Kased Enerji AŞ’den sonra medya sektörüne de girerek Ethem Sancak’a ait Star, Akşam ve Kanal 24’ü satın aldı.

Çamlıca Kulesi'ndeki restoran ve kafe işletmesinin ihalesine ilişkin PTT’nin açtığı herhangi bir ihale ilanına rastlanmıyor. Sayıştay denetiminin dışında olan Kule AŞ’deki kafe ve restoranda bir kase çorba 24 TL, iki kişilik kahvaltı 180 TL, ızgara köfte 62 TL, çay 10 TL’den satılıyor.