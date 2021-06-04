AK Partili Türkeş: Sil baştan anayasa yapmak sakıncalıdır

Anayasalar değiştirilemezler mi? Hiç şüphesiz anayasalar şartlara ve ihtiyaçlara göre onarılabilir. Ancak anayasaların her 3-5-10 veya 20 yılda bir sil baştan değiştirilmesi veya değiştirilmek istenilmesi hadisesi hem dünyada eşine az rastlanır bir durumdur hem de son derece sakıncalıdır.