Selvi: Venezüella'ya giden CHP milletvekili konuşmalı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın da katıldığı Venezüella seyahatiyle ilgili olarak CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılıç'a seslendi. Selvi, "İddia edildiği gibi Türkiye ile Venezüella arasında bir uyuşturucu hattı oluşturulması yönünde bir çaba hissettiniz mi?" diye sordu.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın da katıldığı Venezüella seyahatiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Selvi, yazısının 'Venezüella'ya giden CHP milletvekili konuşmalı' başlıklı bölümünde, Türkiye - Venezüella Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Serkan Bayram'ın dün Meclis'te 4-8 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri resmi geziye ilişkin açıklamalar yaptığını belirtti.

Bu açıklamaları tekrar etmeye gerek duymadığını ifade eden Selvi, "Ama buradan o gezide yer alan CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılıç’a bir çağrı yapmak istiyorum" dedi. Selvi, şunları kaydetti:

"Sayın Kılıç, siz hem basın kartı sahibi bir medya patronu, hem de Meclis’te Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyesi olarak bu işleri iyi bilen birisiniz. Sizin de yer aldığınız gezide Türkiye ile Venezüella arasında 'yeni uyuşturucu hattı' oluşturulduğu iddiaları var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Katıldığınız gezide yeni uyuşturucu hattı oluşturulduğuna dair tanıklığınız var mı?

'Uyuşturucu hattı oluşturulması yönünde bir çaba hissettiniz mi?'

Ya da iddia edildiği gibi Türkiye ile Venezüella arasında bir uyuşturucu hattı oluşturulması yönünde bir çaba hissettiniz mi? Sayın Kılıç, sizin tanıklığınız çok önemli. Doğrusu neyse söyleyin de, biz de ne olup bittiğini anlayalım."

Kılıç ne demişti?

Selvi'nin çağrıda bulunduğu CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılıç, konuyla ilgili Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada "Biz giderken dört kişiydik. Uçakta Binali Yıldırım’ın oğlunu görmedim. Ancak aynı uçakta olduğumuz anlaşılıyor. Otelde otururken, baktım işadamlarıyla çok ilgileniyorlar. 'Kim bu?' dedim. Dediler ki: Binali Yıldırım’ın oğlu. Orada o kadar gördüm" demişti.

Maske ve kit kolisi görmediğini anlatan Kılınç, "Bana yardımdan söz edilmedi. Ben AKP'lilerle muhatap olmadım. Yıldırım'ın oğluyla diyalogum olmadı" ifadesini kullanmıştı.