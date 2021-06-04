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    LGS, 17 bin 793 okulda gerçekleştirilecek: Sınav için kısıtlama muafiyeti

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106041044656852-lgs-17-bin-793-okulda-gerceklestirilecek-sinav-icin-kisitlama-muafiyeti/

    Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin 6 Haziran'da katılacağı LGS, 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde düzenlenecek. Sınav günü öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi veya yakınları 07.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

    Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek merkezi sınav, 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde, 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda gerçekleştirilecek.

    Sınav başvuruları merkezi olarak yapılan öğrenciler, bu yıl da sınava kendi okulunda girecek. Öğrenciler, okulundaki bina, sıra numarası gibi bilgileri e-Okul sisteminden öğrenebilecek. Öğrencilerin sınav günü en geç saat 09.00'da okulunda hazır bulunması gerekiyor.

    Sınavda değişiklik yok

    Geçen yıl olduğu gibi 2021 yılında da iki oturum halinde gerçekleştirilecek sınavda öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süreleri olacak.

    Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

    Kovid-19 tedbirleri alınacak

    Kovid-19 tedbirleri kapsamında veliler okul bahçesine alınmayacak. Sınav gününden bir gün önce tüm sınav binaları temizlenecek ve sınav görevlileri temas gerektiren işlemlerde cerrahi eldiven kullanacak. Sınava girerken öğrenciler arasında sosyal mesafenin korunması sağlanacak ve kapı önlerinde yığılma olması engellenecek.

    Sınav giriş belgeleri, öğrencilerin sırasının üzerinde olacak. İki oturum arasındaki 45 dakikalık bölümde, öğrencilerin okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uymaları için gerekli tedbirler alınacak. Gerek birinci oturum gerekse sınav bitiminde, tüm öğrenciler aynı anda dışarı çıkarılmayacak. Binanın durumuna göre zaman aralıklarıyla gerekirse sınıf sınıf olmak üzere öğrencilerin sınav salonu ve binadan güvenli şekilde çıkması sağlanacak.

    Okul bahçesi ve koridorlarında maske takmak mecburi olacak. Ancak sınav salonunda sıralar arasında yeterli sosyal mesafe bulunacağından isteyen öğrenciler, sınav esnasında maskesini çıkarabilecek. Sınav binalarında yedek maske ve el antiseptiği bulunacak.

    Sınava girecek öğrenciler ile sınav görevlilerinin Kovid-19 risk durumları takip edilecek. Riskli olduğu tespit edilen görevlilerin, görevleri iptal edilecek. PCR testi pozitif ve temaslı olan öğrenciler ise ayrı salonlarda, gerekirse ayrı binalarda sınava alınacak.

    Öğrenciler, geçerli kimlik belgeleri ile sınava katılabilecek. Nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartında, 15 yaşından itibaren fotoğraf bulundurulması şartı aranmayacak. Ayrıca nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile de öğrenciler sınava alınabilecek.

    Öğrencilerin, sınava gelirken yanında en az iki adet koyu siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz yapmayan silgi bulundurması gerekiyor. İsteyen öğrenciler, yanında etiketi çıkarılmış şeffaf pet şişede bir su da bulundurabilecek. Ancak cep telefonu, akıllı saat gibi dijital araç gereçlerle sınava girilemeyecek.

    Rehber öğretmenlere kendi okullarında görev verilerek öğrenci ve velilere rehberlik etmeleri sağlanacak.

    Öğrenciler ve yakınları sokağa çıkma kısıtlamasından muaf

    İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, sınava girecek öğrencilerin acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri 5 Haziran 2021 Cumartesi günü 10.00-16.00 saatleri arasında, 6 Haziran 2021 Pazar günü ise 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacak.

    Sınava girecek öğrenciler ile yakınları/refakatçileri ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dahil her türlü tedbir belediyelerce alınacak.

    Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü, sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınları, 07.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

    6 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyeler 07.00-15.00 saatleri arasında açık olabilecek. Bu yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak.

    Valiler ve kaymakamlarca, sınavın sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için gerekli tüm tedbirler milli eğitim müdürlükleri, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ve ilgili diğer kurum/kuruluşlarla birlikte alınacak.

    Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de 'www.meb.gov.tr' internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

    Sınavlı okullarda öğrenci kontenjanı 174 bin 160

    LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

    Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.

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    Sınav, Milli Eğitim Bakanlığı, MEB, Okul, Ortaokul, Liseye Geçiş Sistemi (LGS), LGS, LGS
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