Interpol 773 FETÖ şüphelisi için kırmızı bülten talebini reddetti

Türkiye'nin FETÖ'yle ilgili 773 kırmızı bülten talebinin Interpol tarafından reddedildiği ortaya çıktı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Interpol’le FETÖ konusunda iş birliğimiz arzu edilen seviyede değil, İstanbul’daki genel kurul önemli fırsat olacak" dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu’nda Interpol’ün 89. Genel Kurulu’nun İstanbul’da yapılmasına ilişkin yasa teklifi görüşüldü.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, 1955 ve 1996’nın ardından, Türkiye’nin 25 yıl sonra bu yıl üçüncü kez Interpol zirvesine ev sahipliği yapacağını belirtti.

Kıran, salgın koşullarına rağmen Mart 2020’den bugüne kadar haklarında yakalama kararı bulunan 93 kişinin Türkiye’ye iadesinin sağlandığını söyledi.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre; üç kişinin de Türkiye’de yakalanarak ilgili ülkelere iade edildiği bilgisini veren Kıran, 1982’den beri iade edilenlerin sayısının ise bin 64 olduğunu aktardı.

FETÖ talepleri

Kıran, Interpol’ün FETÖ iade taleplerinde 'tereddütlü' davrandığını vurgulayarak “FETÖ konusunda işbirliğimiz arzu edilen seviyede değil, İstanbul’daki genel kurul önemli fırsat olacak. Başta FETÖ olmak üzere PKK, KCK, DEAŞ, DHKP-C gibi terör örgütleriyle mücadelemiz ve iptal ya da reddedilen kırmızı bültenlerimiz konusundaki haklı pozisyonumuzu katılımcılara ayrıntılarıyla izah edeceğiz” dedi.

Üç sorun masada

Interpol ile ilişkilerde üç konuda iş birliği sergilenmediğini belirten Kıran, şunları söyledi:

“Nedir bu üç konu? Öncelikle, kırmızı bülten ve iade taleplerimizin reddedilmesi, yine kırmızı bültenlerin silinmesi ve Kayıp ve Çalıntı Seyahat Belgeleri Sistemi’ne ülkemiz makamlarınca yapılan veri girişlerinin silinmesi. Bunlar devam eden problemler. Zirvede bunların kabul edilemeyeceği, Interpol’ün üzerine düşeni yapmadığı, Interpol’ün bir yargı makamı olmadığı ve suçla mücadeleyi kolaylaştırmayı amaçlayan bir örgüt olduğu, tek odak noktasının DAEŞ olmaması gerektiği, DAEŞ’e karşı en büyük mücadeleyi ülkemizin verdiği ve Interpol’ün bu tutumunun ülkemizin terörizmle mücadeledeki çabalarına zarar verdiğini ifade edeceğiz.”

'2 bin 212 bülten işlemde'

İçişleri Bakanlığı Europol Daire Başkanı Lütfi Çiçek ise, İstanbul ve Antalya’daki bürolarda yıllık 200 bin evrak sirkülasyonu içinde sadece suç ve suçlularla mücadele değil, tarihî eserlerin Türkiye’ye getirilmesinden, kayıp şahısların bulunmasına kadar birçok alanda başarılı görev üstlendiklerini belirtti.

Türkiye’nin suçla mücadelesini anlatma fırsatı bulunacağı İstanbul zirvesine katılımcıların aileleriyle birlikte davet edildiğini, sosyal programlar hazırlandığını söyleyen Çiçek, Türkiye’nin Interpol’ün veri tabanını en çok kullanan ilk 10 ülke içinde olduğunu vurguladı. Çiçek de bazı verileri şöyle paylaştı:

“Şu anda hâlihazırda 2 bin 212 kırmızı bülten yayında. Kırmızı bültenlerin çıkmasında hiçbir sorun yok aslında, ta ki suçlar asayiş, kaçakçılık ve benzeri suçlar olsun hiçbir sıkıntı yok 3 ila 6 gün içinde çıkıyor. Ancak konu FETÖ’ye geldiği zaman, Interpol Anayasası’nın 3. maddesi der ki; ‘Interpol her türlü askerî, siyasi, ırki ve dinî konuların dışındadır’. Interpol Genel Sekreterliği de, 15 Temmuz darbe girişiminin bir askeri suç, bir siyasi suç olduğu varsayımla, FETÖ için yaptığımız kırmızı bülten taleplerini reddetti. Yaklaşık 773 talep. Bu, FETÖ’ye ilgili rakam. PKK, DHKP-C ve TKP-ML gibi terör örgütleri kapsamında, hatta içlerinde sadece terör örgütü üyeliği değil, silahlı eylemi olanlardan bile 240 şahsı reddettikleri görülüyor.”