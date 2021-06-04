Kayıt
11:21 04 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Interpol

    Interpol 773 FETÖ şüphelisi için kırmızı bülten talebini reddetti

    © REUTERS / Edgar Su
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 02
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106041044657028-interpol-773-feto-suphelisi-icin-kirmizi-bulten-talebini-reddetti/

    Türkiye'nin FETÖ'yle ilgili 773 kırmızı bülten talebinin Interpol tarafından reddedildiği ortaya çıktı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Interpol’le FETÖ konusunda iş birliğimiz arzu edilen seviyede değil, İstanbul’daki genel kurul önemli fırsat olacak" dedi.

    TBMM Dışişleri Komisyonu’nda Interpol’ün 89. Genel Kurulu’nun İstanbul’da yapılmasına ilişkin yasa teklifi görüşüldü.

    Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, 1955 ve 1996’nın ardından, Türkiye’nin 25 yıl sonra bu yıl üçüncü kez Interpol zirvesine ev sahipliği yapacağını belirtti.

    Kıran, salgın koşullarına rağmen Mart 2020’den bugüne kadar haklarında yakalama kararı bulunan 93 kişinin Türkiye’ye iadesinin sağlandığını söyledi.

    Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre; üç kişinin de Türkiye’de yakalanarak ilgili ülkelere iade edildiği bilgisini veren Kıran, 1982’den beri iade edilenlerin sayısının ise bin 64 olduğunu aktardı.

    FETÖ talepleri

    Kıran, Interpol’ün FETÖ iade taleplerinde 'tereddütlü' davrandığını vurgulayarak “FETÖ konusunda işbirliğimiz arzu edilen seviyede değil, İstanbul’daki genel kurul önemli fırsat olacak. Başta FETÖ olmak üzere PKK, KCK, DEAŞ, DHKP-C gibi terör örgütleriyle mücadelemiz ve iptal ya da reddedilen kırmızı bültenlerimiz konusundaki haklı pozisyonumuzu katılımcılara ayrıntılarıyla izah edeceğiz” dedi.

    Üç sorun masada

    Interpol ile ilişkilerde üç konuda iş birliği sergilenmediğini belirten Kıran, şunları söyledi:

    “Nedir bu üç konu? Öncelikle, kırmızı bülten ve iade taleplerimizin reddedilmesi, yine kırmızı bültenlerin silinmesi ve Kayıp ve Çalıntı Seyahat Belgeleri Sistemi’ne ülkemiz makamlarınca yapılan veri girişlerinin silinmesi. Bunlar devam eden problemler. Zirvede bunların kabul edilemeyeceği, Interpol’ün üzerine düşeni yapmadığı, Interpol’ün bir yargı makamı olmadığı ve suçla mücadeleyi kolaylaştırmayı amaçlayan bir örgüt olduğu, tek odak noktasının DAEŞ olmaması gerektiği, DAEŞ’e karşı en büyük mücadeleyi ülkemizin verdiği ve Interpol’ün bu tutumunun ülkemizin terörizmle mücadeledeki çabalarına zarar verdiğini ifade edeceğiz.”

    '2 bin 212 bülten işlemde'

    İçişleri Bakanlığı Europol Daire Başkanı Lütfi Çiçek ise, İstanbul ve Antalya’daki bürolarda yıllık 200 bin evrak sirkülasyonu içinde sadece suç ve suçlularla mücadele değil, tarihî eserlerin Türkiye’ye getirilmesinden, kayıp şahısların bulunmasına kadar birçok alanda başarılı görev üstlendiklerini belirtti.

    Türkiye’nin suçla mücadelesini anlatma fırsatı bulunacağı İstanbul zirvesine katılımcıların aileleriyle birlikte davet edildiğini, sosyal programlar hazırlandığını söyleyen Çiçek, Türkiye’nin Interpol’ün veri tabanını en çok kullanan ilk 10 ülke içinde olduğunu vurguladı. Çiçek de bazı verileri şöyle paylaştı:

    “Şu anda hâlihazırda 2 bin 212 kırmızı bülten yayında. Kırmızı bültenlerin çıkmasında hiçbir sorun yok aslında, ta ki suçlar asayiş, kaçakçılık ve benzeri suçlar olsun hiçbir sıkıntı yok 3 ila 6 gün içinde çıkıyor. Ancak konu FETÖ’ye geldiği zaman, Interpol Anayasası’nın 3. maddesi der ki; ‘Interpol her türlü askerî, siyasi, ırki ve dinî konuların dışındadır’. Interpol Genel Sekreterliği de, 15 Temmuz darbe girişiminin bir askeri suç, bir siyasi suç olduğu varsayımla, FETÖ için yaptığımız kırmızı bülten taleplerini reddetti. Yaklaşık 773 talep. Bu, FETÖ’ye ilgili rakam. PKK, DHKP-C ve TKP-ML gibi terör örgütleri kapsamında, hatta içlerinde sadece terör örgütü üyeliği değil, silahlı eylemi olanlardan bile 240 şahsı reddettikleri görülüyor.”

    İlgili konular:

    Interpol, Beyrut Limanı'nda infilak eden patlayıcıyla ilgili 3 kişi için kırmızı bülten çıkardı
    Emniyet Genel Müdürlüğü: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
    İnterpol, Belçika'da birliğinden ağır silahlar çalarak kayıplara karışan aşırı sağcı askeri arıyor
    Etiketler:
    Antalya, İstanbul, EUROPOL, Sedat Peker, Interpol, TBMM Dışişleri Komisyonu, Yavuz Selim Kıran, Dışişleri Bakanlığı, Kırmızı bülten, FETÖ, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Uyuyan kutup ayısı, Dennis Stogsdill’e yarışmanın ‘Vahşi Hayvan Portreleri’ kategorisinde birincilik getirdi.
    Nature TTL’ye göre yılın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları
    Karikatür
    ABD Ulusal Güvenlik Ajansı, Danimarka'nın yardımıyla Merkel'i izlemiş
    İnfografik
    Rusya’nın hayvanlar için geliştirdiği Kovid-19 aşısı Carnivac-Cov
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet