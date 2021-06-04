'Necati Şaşmaz kendisini mehdi olarak görüyor, oğlu da tarikatın gelecekteki lideri kabul ediliyor' iddiası

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, oyuncu Necati Şaşmaz'ın eski eşi Nagehan Kaşıkçı'nın söylediklerini köşesine taşıdı. "Eski eşi Kaşıkçı'nın iddiasına göre Necati Şaşmaz, kendisini mehdi görüyor" diyen Saymaz, "Bugün sekiz yaşında olan oğulları A.N. tarikatın gelecekteki lideri kabul ediliyor" ifadesini kullandı.

Kurtlar Vadisi adlı dizide canlandırdığı 'Polat Alemdar' karakteriyle bilinen Necati Şaşmaz'ın, eşi Nagehan Kaşıkçı ile boşanma davası sürüyor. Kaşıkçı, davada Şaşmaz'ın kendisini 'mehdi olarak gördüğünü' belirterek Kadiri tarikatındaki bir zikir videosunu sundu.

Şaşmaz'ın 8 yaşındaki oğlunun bu tarikatın 'veliahtı' olarak görüldüğünü anlatan Kaşıkçı, "Ben insanlık dışı birçok uygulamasını gördüğüm bu tarikata oğullarımın bulaşmasını asla istemiyorum" dedi. Mahkeme, Şaşmaz ile Kaşıkçı'nın boşanmasına karar verirken, annenin 8 yaşındaki A.N.'nin tarikat merkezine götürülmemesi yönündeki talebini reddetti.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, bugün yayımlanan 'Mehdiler Vadisi' başlıklı yazısında Necati Şaşmaz'ın babası Abdülkadir Şaşmaz'ın Harput merkezli Kadiri tarikatının şeyhi olduğunu söyleyerek Nagehan Kaşıkçı'nın açtığı boşanma davasının detaylarını paylaştı.

'Yaşlı müritler çocuğun elini öpüyor'

"Eski eşi Kaşıkçı'nın iddiasına göre Necati Şaşmaz, kendisini mehdi görüyor" diyen Saymaz, "Bugün sekiz yaşında olan oğulları A.N. tarikatın gelecekteki lideri kabul ediliyor. Yaşlı müritler A.N.'ye 'Ağabey' diye sesleniyor, çocuğun elini öpüyor" diye yazdı.

Bu zikirlerden birinin de görüntüsünün dava dosyasına sunulduğuna dikkati çeken Saymaz, söz konusu videoda, aralarında eşi Necati Şaşmaz'ın da olduğu müritlerin halka halinde zikir çektiği ve halkanın ortasında Dede Abdülkadir Şaşmaz ile torunu A.N.'nin olduğunu aktardı.

Saymaz'ın aktardığına göre, "A.N.'nin babaannesi tarafından Kadiri tarikatına götürüldüğünü, bu durumun ayrılık döneminde sürdüğünü ve anne olarak çok kaygılandığını" anlatan Kaşıkçı, "Oğlu A.N.'nin tarikattan geldikten sonra kendisine ve evdeki insanlara emir kipinde konuştuğunu, agresifleştiğini, ağlama nöbetine girdiğini, okul kurallarına uymadığını" belirtti.

Boşanma davasının dosyasında A.N.'nin de, "babasının kendisini büyük insanların bulunduğu kapalı bir yere götürdüğünü, orada çevresinde büyük insanların toplandığını, insanların birtakım hareketlerde bulunduğunu, bu hareketlere anlam veremediğini, ortama kendi isteği dışında gittiğini, uzun süre kaldığını, çok sıkıldığını ve yorulduğunu, ancak durumu babasına söylemekten korktuğunu, babasının kendisini her aldığında bu ortama yine götürdüğü" yönünde ifadeleri yer aldı.

Şaşmaz'ın avukatı: Tarikat iddiası doğru değildir

Şaşmaz'ın avukatı ise zikir görüntüsünü kabul ederken, "Tarikat iddiası doğru değildir. Müvekkilin babası kanaat önderidir. Zararlı eylemi yoktur. İslam diniyle ilgili faaliyette bulunmak ve iyi bir insan yetiştirmek ne zamandan beri suç olmuştur?" şeklinde konuştu.