Interpol tarafından aranan IŞİD'li Bolu'da yakalandı

Bin 700 kişinin öldürüldüğü Spyker Katliamı’nın faillerinden olan ve Interpol tarafından aranan IŞİD'li Arkan Taha Ahmad, şafak operasyonuyla yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Bolu’da, ınterpol tarafından aranan ve bin 700 kişinin öldürüldüğü Spyker Katliamı’nın faillerinden IŞİD'li Arkan Taha Ahmad şafak operasyonuyla yakalanarak adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önceki tarihlerde IŞİD içerisinde faaliyetlerde bulunan ve Interpol tarafından aranan Arkan Taha Ahmad’ın Bolu’da yaşadığını tespit etti.

Yaşadığı yer belirlenen Ahmad’ı yakalamak için ekipler şafak operasyonu düzenledi. Şahsın yaşadığı sokağın kapatılarak geniş güvenlik önlemi altında düzenlenen operasyonda Arkan Taha Ahmad gözaltına alındı.

Interpol tarafından aranan ve hakkında Irak’ın Tikrit kentinde IŞİD tarafından bin 700 kişinin öldürüldüğü Spyker Katliamı’na katılmak suçundan tutuklanma kararı bulunan Arkan Taha Ahmad, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.