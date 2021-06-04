Selda Bağcan: Tüm bu paraları betona, yollara, köprülere dökeceğinize insanlara yatırım yapın, çünkü taşlar yenmiyor

Sanatçı Selda Bağcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik açıdan etkileriyle ilgili olarak "Tüm bu paraları betona, yollara, köprülere dökeceğinize insanlara yatırım yapın, çünkü taşlar yenmiyor" dedi.

Selda Bağcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sanatçılar üzerindeki etkileriyle ilgili olarak Odatv'ye açıklamalarda bulundu. Bu süreçte sanat emekçilerinin bir kısmının ailesinin yanına döndüğünü belirten Bağcan, "Bu yaştan sonra anne babanın eline bakacaklar. Bu çok üzücü bir durum, 15 ay çok uzun bir süre" dedi.

"Kapanma kararında haklı olabilirler ama tüm dünya devletleri; İngiltere, Almanya, Fransa, ABD sanatçılarına destek oldu, para verdi. 'Oturduğunuz yerde biz size bakarız' dediler. Burada ise insanlar açlıktan, umutsuzluktan intihar ettiler" ifadesini kullanan Bağcan, şöyle konuştu:

'Maalesef gözler kör, kulaklar sağır'

"Sadece müzisyenler değil; insanlar aç kaldı, açlık büyüdü. Maalesef gözler kör, kulaklar sağır, memleketimden insan manzaraları bu şekilde… Tüm bu paraları betona, yollara, köprülere dökeceğinize insanlara yatırım yapın, çünkü taşlar yenmiyor. İnsanlarınıza baksaydınız hele ki şu dönemde. Herhalde bu yaz temmuzdan itibaren konserler başlayacak diye umut ediyoruz."

Bağcan, 3 ay süren 1000 TL'lik yardım için ise "1000 lira destek verdiklerini duydum, o da para değil. Çevremde destek, kredi alanların bir çoğu da faizli para almış. Devlet bu zamanda vatandaşının yanında olmayacaksa ne zaman olacak?" ifadesini kullandı.