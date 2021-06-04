Bakan Koca: Bugün itibariyle 30 milyon doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün itibariyle 30 milyon doz aşı yapıldığını duyurdu. Koca, "Nüfusumuzun üçte birinden fazla doz aşı uygulanmış oldu. Nüfusumuzun üç katından fazla doz aşı için anlaşmamız bulunuyor. Yarın bugünden daha güzel olacak. Bu güce güvenin" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı süren aşılama çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kişisel Twitter hesabında açıklamada bulunan Koca, "Bugün itibariyle 30 milyon doz aşı yapıldı. Nüfusumuzun üçte birinden fazla doz aşı uygulanmış oldu" dedi.

"Nüfusumuzun üç katından fazla doz aşı için anlaşmamız bulunuyor" hatırlatmasında bulunan Koca, "Yarın bugünden daha güzel olacak. Bu güce güvenin" diye yazdı.

Bugün itibariyle 30 milyon doz aşı yapıldı. Nüfusumuzun üçte birinden fazla doz aşı uygulanmış oldu. Nüfusumuzun üç katından fazla doz aşı için anlaşmamız bulunuyor. Yarın bugünden daha güzel olacak. Bu güce güvenin. pic.twitter.com/h7AO82CTPi — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 4, 2021

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