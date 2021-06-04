Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün Zonguldak'tan bir müjde vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii Açılış Programı'nda konuştu.

Sözlerine "İstanbul Büyük Çamlıca'da inşa ettiğimiz camimiz nesiller boyunca milletimizi gururlandıracaktır. Geçtiğimiz hafta Taksim'de açılışını yaptığımız camimiz de medeniyetimizin mührü olarak şehrimize hizmet verecektir. Bugün burada Uzun Mehmet Camii'ni de aynı duygularla hizmete açıyoruz" diye başlayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yükseliği 71 metreyi bulan minareleri, 22 kubbesi, sedef işlemeli kapıları, çivileri, hatları her bir santimi özenle işlenmiş özel bir eser olan camimizin mihrap cephesindeki 'Ya Allah' hattı da kömürle yazılmıştır. Buranın ismi Uzun Mehmet. Uzun Mehmet kim? Kömürü bulan. Onun için buranın adını Uzun Mehmet koyduk. Biz bir yere bir isim veriyorsak, onun bir anlamı var.

'Bizim bu birliğimizi bozamayacaklar'

Cami nedir? Cem olunan yerdir. Müminler burada cem olurlar, burada bir olurlar, burada kardeş olurlar. Bizim bu birliğimizi bozamayacaklar. FETÖ'den PKK'ya kadar Türkiye düşmanlarının kullandığı ne kadar terör örgütü varsa önce camilerimize, milletimizin dinine, diyanetine, inancına saldırmıştır. Dini kurumlarımıza saldıran bu nasipsizler her zaman bu süreci devam ettirdiler. Aynı yolu takip edenlerin ülkemize operasyon çekmeye çalıştıklarını görüyoruz. Bölgemizdeki pek çok bölgeye icat ettikleri sapkın akımlar yüzünden kan ve gözyaşına boğanlar, aynı oyunu Türkiye üzerinden oynamak için de çok uğraştılar.

'Artık Zonguldak müjdelerin merkezi oldu'

İstiklalimize göz dikenleri nasıl pişman ettiysek aşımıza, işimize, ekmeğimize, huzurumuza kastedenleri de aynı şekilde hüsrana uğratmak boynumuzun borcudur. Şimdi ben buradan Zonguldak'a sesleniyorum; 2023'e hazır mıyız? 2053'e hazır mıyız? 2071'e hazır mıyız? Bir olacak mıyız? Kardeş olacak mıyız? Beraber olacak mıyız?

Ben Zonguldaklıya inanıyorum. Ben Devrekliye inanıyorum. Karadeniz Ereğlisi'nde de benzeri bir müjde olabilir. Bugün inşallah Zonguldak'tan bir müjde vereceğiz. Biraz sonra o müjdeyi de vereceğiz. Artık Zonguldak müjdelerin merkezi oldu."

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak’ta Uzun Mehmet Camisi'nin açılış töreninde konuşuyor https://t.co/3pIPM3PBX2 — AA Canlı (@AACanli) June 4, 2021

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