Şiddet uygulayan kocasını uykusunda öldürdü

Konya'nın Sarayönü ilçesinde, 53 yaşındaki İmdat A., akşam saatlerinde tartıştığı 47 yaşındaki eşi Y.A'yı darp etti. Sabaha karşı evdeki ruhsatlı av tüfeğini alan Y.A, yatakta uyuyan kocasına iki el ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, İmdat A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından İmdat A'nın cenazesi, Sarayönü Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olay anında çiftin 12 ve 22 yaşlarındaki biri engelli 2 çocuğunun da evde olduğu belirtildi.

30 yıl boyunca şiddet gördüğünü söyledi

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen Y.A, verdiği ilk ifadede suçunu itiraf ederek, 30 yıllık evliliği boyunca eşinden şiddet gördüğünü öne sürdü.

İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan Y.A. adliyeye sevk edildi.