Kayıt
15:55 04 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Beşiktaş’taki eski askeri alana kat artışı: 5’den 8’e çıkarıldı

    © DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 03
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0a/1043999013_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_211fa8d712f23f8b7d911e8970fef6d8.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106041044659746-besiktastaki-eski-askeri-alana-kat-artisi-5den-8e-cikarildi/

    İstanbul'da 2018 yılında imara açılan Beşiktaş Barbaros Bulvarı’ndaki 30 dönümlük eski Jandarma Dikimevi arazisinde Emlak Konut GYO, inşaat alanını kullanamadığı gerekçesiyle imar planı değişikliği yaptı. Daha önce beş kat olarak belirlenen kat yüksekliği sınırı sekize çıkarıldı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ‘bina yükseklikleri zemin + 5 katı geçmesin’ talimatına rağmen İstanbul’un boyu uzamaya devam ediyor.

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Emlak Konut GYO tarafından Beşiktaş Mecidiye Mahallesi'nde 30 dönümlük arazide 2018 tarihli imar planlarında yapılan plan değişikliğini onaylayarak askıya çıkardı.

    TOKİ'nin imzaladığı protokol ile Jandarma Genel Komutanlığı’ndan devraldığı Beşiktaş Barbaros Bulvarı’ndaki Jandarma Dikimevi’nin bulunduğu yaklaşık 30 dönümlük askeri alan 2018 yılında plan değişikliği yapılarak konut imarına açılmış, yapılara beş kat sınırı getirilmişti.

    Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre Emlak Konut GYO tarafından eski askeri alan için hazırlanan son plan değişikliği ile kat yüksekliği beşten sekize çıkarıldı.

    Gerekçe: 'İnşaat alanı kullanılamıyor'

    Plan değişikliği açıklama raporunda, konut alanı için yapılan mimari etütlerde parsele tanımlanan inşaat alanının kullanılamadığı, KAKS (toplam net inşaat alanı) aynı kalmak üzere kat adedini artırmak ihtiyacının ortaya çıktığı belirtildi. Parseller arasında kalan tescil harici alana, uygulama imar planı değişikliğinin onandığı tarihte geçerli olan imar yönetmeliklerinde tanınmış olan bir takım emsal harici alanların iptal edilmesi nedeniyle hak kaybı oluştuğu da kaydedildi. Parselin değerini koruması ve bu hak kaybının telafisi için plan hükümlerinin yeniden tanımlanması gerektiği ifade edildi.

    Bu gerekçelerle hazırlanan plan değişikliği ile arsanın konut için ayrılan 17 bin 500 metrekarelik kısmında kat yüksekliği beşten sekize çıkarıldı. Bin metrekarelik cami alanı, aynı büyüklükte ve aynı yerinde kaldı. 10 bin 750 metrekarelik park alanının büyüklüğü de aynen korunarak parselin cephe aldığı Zincirlikuyu Caddesi kısmında yol boyu büyük ağaçlar olduğun için  cadde boyu ağaçları içerisine alacak şekilde şerit halinde planlandı. Bin 487 metrekarelik yol da aynen korundu.

    'Depolar, kat bahçeleri emsal dışı bırakıldı'

    KAKS yani net inşaat alanı arttırılmadan kat yüksekliğini arttırabilmek için plan notlarında düzenleme yapıldı. Konut alanında bodrum katlarında yapılacak konut kullanımlı bağımsız bölüm brüt alanın yüzde 10'unu, ticari kullanımlı bağımsız bölüm brüt alanın yüzde 50'sini aşmayan depo amaçlı eklentiler net inşaat alanına dahil edilmedi. Açık çıkmalar, kat bahçeleri, kış bahçeleri ve teknik alanlar emsale esas alanın yüzde 30'unu aşmamak kaydıyla net inşaat alanının dışında bırakıldı.

    Erdoğan, askeri alanların yeşil alan olacağını açıklamıştı

    Plan değişikliğinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce askeri alanlar ve kat yükseklikleri ile ilgili uyarılarına aykırı olması dikkat çekti. Erdoğan, şehir dışına taşınacak askeri alanların yeşil alan olacağını açıklamıştı. Erdoğan, yüksek katlı yapıları da sık sık eleştirerek yatay mimari vurgusu yapmıştı.

    Etiketler:
    askeri, İnşaat, yeşil, Beşiktaş, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Uyuyan kutup ayısı, Dennis Stogsdill’e yarışmanın ‘Vahşi Hayvan Portreleri’ kategorisinde birincilik getirdi.
    Nature TTL’ye göre yılın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları
    Karikatür
    ABD Ulusal Güvenlik Ajansı, Danimarka'nın yardımıyla Merkel'i izlemiş
    İnfografik
    Rusya’nın hayvanlar için geliştirdiği Kovid-19 aşısı Carnivac-Cov
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet