Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 84 milyonun güvenliğini temin için her türlü fedakarlığı gösterdiğini söyledi. Erdoğan, "TSK, içindeki hainlerden temizlendikçe sorumluluk üstlendiği her yerde başarıdan başarıya koşuyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'tan Denizkurdu Tatbikatı'na canlı bağlantıyla katıldı.

Sözlerine "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 2 bin 200 yılı aşan kurumsal kültürü ve sayısız zaferleriyle milletimizin iftihar kaynağıdır. 84 milyonun güvenliğini temin için yüksek görev bilinciyle bugün de her türlü fedakarlığı gösteriyor" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, içindeki hainlerinden temizlendikçe sorumluluk üstlendiği her yerde başarıdan başarıya koşuyor. Bu sene gerçekleştirdiğimiz tüm tatbikatlarda dosta güven hasımlara korku verdi. Bu başarı grafiğini bir üst aşamaya taşıyoruz. Silah sistemlerimizin etkinliğini bu tatbikatta test ediyoruz. Böylece milletimizin gözbebeği olan kahraman ordumuzun kabiliyetlerini görme fırsatını buluyoruz.

'Tüm askerlerimizi tebrik ediyorum'