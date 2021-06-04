Erdoğan: TSK, içindeki hainlerden temizlendikçe sorumluluk üstlendiği her yerde başarıdan başarıya koşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'tan Denizkurdu Tatbikatı'na canlı bağlantıyla katıldı.
Sözlerine "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 2 bin 200 yılı aşan kurumsal kültürü ve sayısız zaferleriyle milletimizin iftihar kaynağıdır. 84 milyonun güvenliğini temin için yüksek görev bilinciyle bugün de her türlü fedakarlığı gösteriyor" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:
- "Türk Silahlı Kuvvetleri, içindeki hainlerinden temizlendikçe sorumluluk üstlendiği her yerde başarıdan başarıya koşuyor. Bu sene gerçekleştirdiğimiz tüm tatbikatlarda dosta güven hasımlara korku verdi. Bu başarı grafiğini bir üst aşamaya taşıyoruz. Silah sistemlerimizin etkinliğini bu tatbikatta test ediyoruz. Böylece milletimizin gözbebeği olan kahraman ordumuzun kabiliyetlerini görme fırsatını buluyoruz.
'Tüm askerlerimizi tebrik ediyorum'
- Tatbikatın başarıyla yürütüldüğünü görmekten büyük bir memnuniyet gördüm. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni desteklemeye, gücüne güç katmaya devam edeceğiz. Deniz Kurdu 2021 Tatbikatı bu irademizin en önemli işaretidir. Tatbikatta görev alan tüm askerlerimizi tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Denizde ve havada, destanlar yazan kahramanlarımızı bir kez daha selamlıyoruz."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)