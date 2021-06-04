İzmir'de 'Adalet Aracı' hizmete girdi

Adalet Aracı ile dünyada ilk kez bir yerel yönetim, baro ile birlikte maddi durumu yerinde olmadığı için avukat yardımı alamayanlara destek verecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"'Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar.' Adalet Aracımız, İzmir Barosu ile yaptığımız ortak çalışma ile dezavantajlı gruplar başta olmak üzere tüm yurttaşlarımıza hukuki destek sağlayacak. Yol göstericimiz olan adaletin izinde yürüyoruz."

"Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar."



Adalet Aracımız, İzmir Barosu ile yaptığımız ortak çalışma ile dezavantajlı gruplar başta olmak üzere tüm yurttaşlarımıza hukuki destek sağlayacak.



Yol göstericimiz olan adaletin izinde yürüyoruz. pic.twitter.com/CZpnGgpErE — Tunç Soyer (@tuncsoyer) June 4, 2021

​Gazete Duvar'ın haberine göre İzmir Barosu tarafından verilmekte olan adli yardım hizmetini İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla yaymayı ve kentin çeperinde bulunup bu hizmete erişemeyen İzmirlilere ulaştırmayı amaçlayan araçta alınacak başvurulara İzmir Barosu adli yardım listesinde bulunan avukatlardan atama yapılacak. Avukat ücretleri ise İzmir İnsan Haklarının Başkenti Protokolü uyarınca belediye bütçesinden ödenecek.

'Adalet aracından kimler yararlanacak?'

Şiddete uğrayan kadınlar ve taciz mağduru çocuklar başta olmak üzere avukat ihtiyacı olan ve kişisel ve ekonomik sebeplerle avukatları olmadığı için hak kaybına uğrama riski taşıyan herkes İzmir Barosu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortak projesi olan Adalet Aracı'na başvuruda bulunabilecek.

'Dava açmak isteyen herkes adalete ulaşabilecek'

Adalet Aracı İzmir Limontepe Heykel Meydanı'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel'in katıldığı etkinlikle halka tanıtıldı.

İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel yaptığı konuşmada, "Bir adımı daha yerine getiriyoruz. Adalete erişim konusunda imkansızlıklar yaşayan yurttaşların ayağına adaleti götüreceğiz. Türkiye'nin ilki sayılacak bu projenin ortağı olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çocuk istismarı, kadına şiddet, dezavantajlı grupların adalete ulaşmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Her yurttaşımız dava açmak isteyen herkes adalete ulaşabilecek. Bunun Türkiye için, aydınlık gelecekler için umut ışığı olacağını inanıyorum" dedi.

‘Adalet arayışı ülkemizin en önemli meselesi’

Türkiye'de ilk kez böyle bir uygulamayı İzmir Barosu ile beraber başlattıklarını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ise, "Bugün adalet arayışı ülkemizin en önemli meselesi haline geldi. Yerel yönetim bu meselenin çözümü konusunda ne yapabilir? Ülkemizde yargının bağımsızlığı dışında maddi nedenlerle adalet mekanizmasına hiç ulaşamayanlar olduğunu gördük. Türkiye'de insanların yüzde 81'inin hayatı boyunca bir avukat yardımından yararlanmadığını ve bu sebeple hak kayıplarına uğradıklarını gördük. İzmir Baromuzla ortaklık halinde aracımızı hazırladık. Adalet Aracı 'İzmir İnsan Haklarının Başkenti' protokolü uyarınca hizmet vermeye başlıyor" ifadelerini kullandı.

'Görev yerleri aylık olarak duyurulacak'

Dünyada çok az yerel yönetimin böyle bir hizmet sunduğunu vurgulayan Soyer, bu ortaklıkla gurur duyduğunu belirterek sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Ülkemizde ilk defa yerel yönetim olarak adalet aracını götürüp, İzmir Baromuzun yardımı ücretsiz avukatlık hizmeti sağlamak istiyoruz. Adalet Aracı'nın görev yapacağı yerler aylık olarak duyurulacak. Hemşerilerimiz bu yerlerde adli yardım başvurularını yapabilecekler. İstanbul Sözleşmesi şiddetle mücadelenin çok önemli dayanağıydı. Ülkemizde imzalanan bu sözleşme şiddet gören kadınları koruma işlevi görüyordu. Ülkemiz ayrılmış olsa da İzmir'de şiddete uğrayan tek bir kadın kalmayana kadar mücadelemiz sürecek. Adalete erişemeyen tüm vatandaşlarımızın hiçbir şart aramadan yanlarında olacağız."

'İlk nöbeti baro başkanı Özkan Yücel ve Deman Güler tuttu'

Tören sonrası İzmir Limontepe Heykel Meydanı'nda bulunan araçta ilk adli yardım nöbetini İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel ile yönetim kurulu üyesi Av. Deman Güler tuttu. İzmirlilerin Adalet Aracı'na yaptıkları başvurularda özellikle şiddete uğrayan kadınların adli yardım hizmetinden haberdar olmadıkları, bu hizmetin mahallelerinde kendilerine sunulmasından çok memnun oldukları dile getirildi. Adalet Aracı bundan sonra her ay güzergahı önceden bildirilecek alanlarda İzmirlilere kendi mahallelerinde hizmet verecek. İzmirliler ilan edilecek telefonlardan kayıt olarak adli yardım için başvurularını Adalet Aracı'nda yapabilecekler.