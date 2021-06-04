İYİ Partili Türkkan'dan MHP lideri Bahçeli'ye erken seçim yanıtı: 2002'de erken seçimi kim istedi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına işaret eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Şimdi küçük ortak 'erken seçim istemek ihanettir' demiş. 2018'de seçimi kim istedi? 2002'de erken seçimi kim istedi? İhanet miydi onlar?" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Meclis`te basın toplantısı düzenleyerek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

RTÜK’ün kararlarına değinen Türkkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik sözlerini eleştiren gazeteciler ve basın yayın organlarının cezalandırıldığını belirtti.

Cumhuriyet'in haberine göre Türkkan, milletin nefes alamadığını, evine ekmek götüremeyen babaların olduğunu, fırınlarda askıda ekmeklerin, dolduğu gibi boşaldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Hani bu ucube sisteme geçince kimse yatağa aç girmeyecekti? İnsanlar açlıktan yatağa bile giremiyor. Hani dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girecektik? İlk 20'ye düştük. 2013 yılında kişi başı gelir 12 bin 600 dolar seviyesine çıktı. Şimdi 8 bin 600 dolara kadar indi. Dolar daha da arttı. Türk milleti daha da fakirleşti."

'Seçim milletin istediği zaman olur'

Hesap verme zamanın geldiğini belirten Türkkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelin milletin önüne sandığı koyun. Bu millet sizden hesap sormak istiyor. Şimdi küçük ortak 'erken seçim istemek ihanettir' demiş. 2018'de seçimi kim istedi? 2002'de erken seçimi kim istedi? İhanet miydi onlar? Kendisi ihanet olarak değerlendirebilir ama bana göre değil.

Seçim milletin istediği zaman olur. Anayasa'da belirtilen zamanın dışında, ihtiyaç duyulduğunda milletin önüne sandığı koymak demokrasinin erdemlerindendir. Demokrasiden kaçmak başka bir şeydir. Demokrasiden kaçmak diktatörlüktür. Seçim en meşru haktır, biz de istemeye devam edeceğiz. Erken seçimi bir an önce yapın. Bunu da ihanet diyerek savsaklayıp yorgan altına saklamayın."

'İtalya'da bir asgari maaşla 110 roman, Türkiye'de 23 roman alabilirsiniz'

Türkiye'yi Romanya, İtalya, İngiltere gibi ülkelerle kıyaslayan Türkkan, elindeki tabloları gösterdi. Türkkan, şu ifadeleri kullandı:

"Romanya daha yeni demokrasiye geçen bir ülke. Türkiye'de bir asgari ücretli maaşıyla 88 hamburger alabiliyor ama Romanya'da asgari ücretle 120 hamburger alabilirsiniz. İtalya'da bir asgari maaşla 110 roman, Türkiye'de 23 roman alabilirsiniz. Hollanda'da asgari ücretle 28 spor ayakkabısı, Türkiye'de ise sadece 4 spor ayakkabısı alabilirsiniz. Aynı şekilde İngiltere’de 155 kilo kıyma alınırken Türkiye'de asgari ücretli 50 kilogram kıyma alınabiliyor."

'Verilen 315 milyar liralık banka kredisinin, 219 milyar lirasının borç öteleme'

Türkkan, salgın döneminde vatandaşların çaresiz bırakıldığını, sadece bir şirkete 9.5 milyar liralık vergi istisnası sağlanırken, 84 milyon vatandaşa ise 8 milyar lira doğrudan nakdi yardım yapıldığını söyledi.

Vatandaşlara verilen 315 milyar liralık banka kredisinin, 219 milyar lirasının borç öteleme olduğunu dile getiren Türkkan, ortada yardım gibi bir durumun olmadığını açıkladı.

'Terörist dedikleriyle yarın masada buluşacaklar'

Yakında yeni bir çözüm sürecinin de başlayacağını öne süren Türkkan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunların ellerinde iktidarlarını sürdürecek hiçbir argüman kalmadı. Cumhur İttifakı'nı genişletecek çabalar da yetersiz kalınca son çare olarak göreceksiniz, yakında yeni bir açılıma başlayacaklar. Bağırdıklarına, sağa sola terörist demelerine bakmayın. Terörist dedikleriyle yarın masada buluşacaklar. Daha önce bunu yaptılar. Terörist dedikleriyle Oslo'da, İmralı'da buluşup pazarlık yaptılar yeniden o günler geliyor. Çünkü çaresizler, her şeyi yapabilirler. Önümüzdeki süreçte yeni bir açılıma hazır olun."