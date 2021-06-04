Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 94 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 169 kişinin testi pozitif çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 681 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 169 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 681 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 169 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti.

© Fotoğraf : Sağlık Bakanlığı 4 Haziran 2021 Koronavirüs Tablosu

Ağır hasta 1183 oldu, 7 bin 617 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 147 bin 610'a yükseldi.