AK Partili Aydemir, CHP'ye 'uğursuz' dedi, Marmara Denizi'ndeki deniz salyasının sebebi olarak gösterdi

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Marmara Denizi'nde yaşanan soruna dikkat çeken Aydemir, "Bir büyük sıkıntı var. Marmara Denizi'nde canlılar yaşayamaz hale gelmişler. Kokudan geçilemez hale gelmiş. Ne kadar zamanda oldu bu? İki yıllık geçen bir zaman diliminde oldu. Yani AK Parti belediyeyi devrettikten sonra geldiğimiz nokta oradaki varlıkların hayat hakkının engellenmesi noktasına kadar taşındı. Niye? Hizmet ehli bir kadro ayrılınca, hizmetsizliğe düçar bir İstanbul söz konusu oluşan ortaya böyle bir şey çıktı" dedi.

Bilim insanlarının Marmara'da on yıllardır devam eden kirlenme sürecinin neticesi olarak açıkladığı müsilajla ilgili olarak CHP'yi suçlayan Aydemir, "Türkçemizde çok özel kavramlar var. Bunlardan biri meymenet kavramı. Meymenet, güzelliği ifade eder. Aksi olursa meymenetsizlik ortaya çıkar. Meymenetsizlik uğursuzluk demektir. Bu CHP'yi ifade eder. Nerede iş başına gelmişler orada bir sevimsiz hal ortaya çıkmış. Bunun son yansıması İstanbul'dur. Daha önce İzmir vardı. İzmir'i görüyoruz. Belediyecilik açısından tam bir rezalet hal var. Şimdi geldiğimiz nokta İstanbul bir daha gösterdi ve bu CHP anlayışıyla kayın bir haldir. Altını çizerek söylüyorum. O yüzden de ülke yönetimine Allah muhafaza gelseler altı üstüne gelir. Hizmetsizliğe duçar olur insanlarımız" ifadelerini kullandı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir: Müsilajın nedeni meymenetsizlik, yani uğursuzluk. Bunun sebebi de CHP'dir https://t.co/0cDrxReP2D pic.twitter.com/rv0Mxsxqbl — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 4, 2021

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