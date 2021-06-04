Avrasya Tüneli araç yangını nedeniyle kapatıldı

Avrasya Tüneli'nde araç yangını nedeniyle tüm şeritler trafiğe kapatıldı. Tünele ekipler yönlendirilirken, İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Avrasya Tüneli Avrupa -Anadolu, sağ şerit araç yangını nedeni ile Tüm Şeritler trafiğe kapalı. Bölgede yoğun trafik yaşanmaktadır." denildi.