Bakan Dönmez 'müjde'yi değerlendirdi: 10 yılın üzerinde ihtiyacımızı karşılayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük doğal gaz keşfine ilişkin, "10 yılın üzerinde ihtiyacımızı karşılayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak’ta “Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Erdoğan burada merakla beklenen müjdeyi "Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı" sözleriyle açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından CNN TÜRK ekranlarında müjdeye dair ilk değerlendirmede bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

Fatih sondaj gemimiz tam 1 yıl önce bu çalışmalara başladı. 3. büyük keşfini yaptı. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında açıklanmıştı, ekim ayında da yine o sahada keşif açıklanmıştı, dolayısıyla 405 milyar metreküpe ulaşılmıştı. Amasra bölgesinde gemimiz yine bundan 3 ay önce keşif amaçlı çalışmalarına başlamıştı. Hesaplamalar yapıldı ve 135 milyar metreküp daha ilave edilmiş oldu.

Bu tabii Türkiye’nin doğalgaz tüketimine bağlı. Bu haliyle baktığımız zaman 10 yılın üzerinde ihtiyacımızı karşılayacak gibi duruyor.

Buradaki gazın maliyeti ithal edilen gaza göre ucuz olacak. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabırlı olmalarını bekliyoruz. Sisteme bağlanması ile birlikte hesaplamalar yapılacak, bir indirim gerekiyorsa yapılacak.

2023’te inşallah Türkiye bu gazı kullanacak. Projenin zamanında yetişmesi için büyük gayret gösteriliyor.

Öte yandan, Dönmez, petrol ve doğal gaz aramalarında yeni keşifler için rota oluşturulduğunu bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin inancı, duası, sabrı ve desteğiyle çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmeyen Allah'a hamdolsun. 135 milyar metreküplük yeni keşfimiz hayırlı uğurlu olsun. Şimdi yeni keşifler için rota oluşturuluyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan’ın liderliğinde, milletimizin inancı, duası, sabrı ve desteğiyle çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmeyen Allah'a hamd olsun.



135 milyar m3'lük yeni keşfimiz hayırlı uğurlu olsun.



Şimdi yeni keşifler için rota oluşturuluyor.#EnerjideYeniMüjde pic.twitter.com/ZAfHJ6jqO2 — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) June 4, 2021

​Karadeniz'den çıkarılacak doğal gazın 2023'te hizmete sunulması bekleniyor.