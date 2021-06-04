Interpol tarafından aranan ve Bolu'da yakalanan IŞİD mensubuna 2 ay ev hapsi cezası

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önceki tarihlerde IŞİD içerisinde faaliyetlerde bulunan ve Interpol tarafından aranan Arkan Taha Ahmad’ın Bolu’da yaşadığını tespit etti. Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak'ta yaşadığı belirlenen Ahmad’ı yakalamak için ekipler şafak operasyonu düzenledi.

Şahsın yaşadığı sokak kapatılarak geniş güvenlik önlemi altında düzenlenen operasyonda Arkan Taha Ahmad gözaltına alındı.

Interpol tarafından aranan ve hakkında Irak’ın Tikrit kentinde IŞİD tarafından bin 700 kişinin öldürüldüğü Spyker Katliamı’na katılmak suçundan tutuklanma kararı bulunan Arkan Taha Ahmad, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Arkan Taha Ahmad, çıkarıldığı mahkemede elektronik kelepçe takılarak 2 ay ev hapsi cezasına çarptırıldı.