Ahmet Hakan: Bu memlekette kafayı yemeden yaşamak gerçekten çok zor

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı canlı yayınla ilgili "Gün ışığı bu. Yayın, canlı yayın değildi. Gündüz çekmişler" diyenleri eleştirdi. Hakan, "Memlekette uğraşılacak bir mesele kalmamış gibi huzme dedektifliği yapıyorlar. Bu memlekette kafayı yemeden yaşamak gerçekten çok zor" dedi.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı TRT yayınıyla ilgili bir yazı kaleme aldı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT’nin canlı yayınına çıktı. Karşısında gazeteciler. Saat: 22.30. Yer: Çankaya Köşkü" diyen Hakan, şöyle devam etti:

"Bazıları bu yayınla ilgili olarak şöyle bir palavra sıktılar: 'Pencereden yayılan bir ışık huzmesi vardı. Gün ışığı bu... Yayın, canlı yayın değildi. Gündüz çekmişler.' Hay Allah’ım ya. Uğraştıkları şeye bak. Sarıldıkları palavraya bak. Yaptıkları lüzumsuzluğa bak. Sanki memlekette uğraşılacak bir mesele kalmamış gibi huzme dedektifliği yapıyorlar. Yok, yok. Bu memlekette kafayı yemeden yaşamak gerçekten çok zor."