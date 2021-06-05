Ertuğrul Özkök: Aldığım bir bilgiye göre Erdoğan, Biden'a bir boksörden söz edecek

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinde bir boksörden söz edeceği ve bir de kitap hediye edeceği bilgisini aldığını söyledi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında 14 Haziran'da gerçekleşecek görüşmeyle ilgili olarak bir köşe yazısı kaleme aldı.

Sözlerine "Önceki gün aldığım bir bilgiye göre Erdoğan bu görüşmede ABD Başkanı’na bir boksörden söz edecek. Bir de kitap hediye edecek" diye başlayan Özkök, şöyle devam etti:

"Kitabın adı da şu: ' A Golden Heart Mitten .' Yani ' Altın Kalpli Eldiven .' Önceki gün AKP’li bir başkanla ringe çıktım. Beyoğlu’nun göbeğine kurulmuş bir ringin kenarındaki halatları kaldırıp birlikte içine girdik ve bu fotoğrafı çektirdik. Ringe çıkma daveti Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ’dan geldi.

.' Yani ' .' Önceki gün AKP’li bir başkanla ringe çıktım. Beyoğlu’nun göbeğine kurulmuş bir ringin kenarındaki halatları kaldırıp birlikte içine girdik ve bu fotoğrafı çektirdik. Ringe çıkma daveti Beyoğlu Belediye Başkanı ’dan geldi. Beyoğlu’nun ortasında, Galatasaray Lisesi’nin ana giriş kapısında, küçük ama çok anlamlı bir açık hava sergisi düzenlemiş. Serginin adı 'Altın Kalpli Eldiven.' Sergi Türkiye boks tarihinin en önemli iki isminden biri olan Garbis Zakaryan’ın hayatı ile ilgili.

'Benim gençliğimde gerçek bir Türkiye efsanesiydi'

Ermeni asıllı bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı o. Benim gençliğimde gerçek bir Türkiye efsanesiydi. Beyoğlu Belediyesi onun hayatını fotoğraflarla anlatan bir sergi hazırlamış. Küçüklük fotoğrafından son yolculuğuna uğurlandığı güne kadar hayatının birçok kesiminden fotoğrafları görüyorsunuz. Son fotoğrafı ise Ermeni kilisesinde büyük bir kalabalığın içinde Türk bayrağına sarılı tabutunu eller üzerinde taşınırken gösteren kare."

Serginin İngilizce kitabının da hazırlandığını söyleyen Özkök, fotoğraflarda önemli bir ayrıntı olduğunu söyledi. "Her fotoğrafın altında Türkçe ve İngilizce açıklamaya yer verilmiş. Bunların yanında üçüncü bir dilde daha açıklama konmuş" bilgisini veren Özkök, "Ermeni alfabesinin harfleriyle Ermenice kısa metinler. Beyoğlu Belediye Başkanı bu sergiyi Cumhurbaşkanı’na anlatırken, 'Başkan Biden’la yapacağınız görüşmede belki bu kitaptan da söz edebilirsiniz' demiş" ifadesini kullandı.

'Nur içinde yat sevgili Garbis'

Özkök, bunun güzel bir öneri olduğunu belirterek yazısının son bölümünde şunları kaydetti: