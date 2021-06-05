Hürriyet yazarı Çekirge: Akar, sohbetimiz sırasında Libya’daki ziyaretinde öğrendiği çok önemli bir bilgiyi paylaştı

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile gerçekleştirdiği görüşmeden detaylar aktardı. Çekirge, "Bakan Akar sohbetimiz sırasında Libya’daki ziyaretinde öğrendiği çok önemli bir bilgiyi paylaştı" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, Rodos açıklarında düzenlenen Denizkurdu Tatbikatı'nı yerinde takip ettiğini söyledi.

Burada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Çekirge, "Bakan Akar sohbetimiz sırasında Libya’daki ziyaretinde öğrendiği çok önemli bir bilgiyi paylaşıyor" dedi. Çekirge, şöyle devam etti:

"Turgut Reis'in Trablus’taki mezarı... Bakan Akar bakıyor ki, mezar harap bir halde... Türk denizciliğinin bu efsane kahramanına böyle bir mezar elbette yakışmaz. Konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açıyor... Ve Erdoğan talimatı veriyor: 'Hemen orada şanına yakışır bir anıtmezar yapalım.' Şimdi Turgut Reis’in anıtmezarı hazırlanıyor."

Çekirge, yazısının devamında ABD'den Finlandiya'ya, İngiltere'den Kore'ye kadar dünyanın her yerinden 26 askeri ataşenin Denizkurdu Tatbikatı'na geldiğini anlattı.

"Merak ettim. Bakan Hulusi Akar‘ın sürekli olarak Yunanistan’a dostluk mesajı verdiği bu tatbikata acaba Yunan askeri ataşesi de bir davet edilmiş miydi?" diye yazan Çekirge, Akar'ın bu soruya "Elbette davet ettik. Gelsinler istedik. Bizim düşmanca bir niyetimiz yok ki. Ama gelmediler" yanıtını verdiğini aktardı.