Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğanın korunması bir tercih değil, bir zorunluluktur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda "İnsanlık için tüm unsurlarıyla doğanın korunması bir tercih değil bir zorunluluktur" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Sözlerine "Tabiat, ilahi bir tecelli olarak insanlara emanet edilmiş canlı bir varlıktır. İnsanlık için tüm unsurlarıyla doğanın korunması bir tercih değil bir zorunluluktur" diye başlayan Erdoğan, "Özellikle son iki asırda tüm dünyada sanayi ve teknolojideki gelişmeler, insan ile doğa arasındaki ilişki ve anlayışta da değişiklikleri beraberinde getirmiştir" diye yazdı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sınırsız tüketim ve doğaya tahakküm etme zihniyeti en büyük zararı yine insana, çevreye ve geleceğe vermektedir. Dünya genelinde kirlenen denizler, kuruyan su kaynakları, azalan orman varlığı, verimsizleşen topraklar hepimiz için bir tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle yaşanabilir bir dünya için tabiata, çevreye ve hayata bakış açımızın düzeltilmesi gerekmektedir. Çevrenin korunması bütün bireylerin, bütün ülkelerin ve bütün insanlığın ortak meselesidir."

'61 millet bahçemizi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk'

Erozyonla mücadelede dünya lideri olan Türkiye'nin, orman alanını artıran nadir ülkelerden biri konumunda olduğunu belirten Erdoğan, "Son 19 yılda ağaçlandırma yapılan alan miktarını 3,6 milyon hektardan 9,2 milyon hektara, orman varlığımızı ise 20,8 milyon hektardan 22,9 milyon hektara çıkardık. 2023 yılına kadar 81 ilimizde 81 milyon metrekare Millet Bahçesi hedefimiz kapsamında bugüne kadar 61 Millet Bahçemizi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk" ifadesini kullandı. Erdoğan, şunları kaydetti:

"324 Millet Bahçesinde ise çalışmalarımız devam ederken, tabiat parklarımızın sayısını 17'den 250'ye çıkardık. Yenilenebilir enerji seviyemizi toplam enerji üretimimizin yüzde 40'ına, atık su arıtma tesisi sayımızı 145'ten 1.170'e ulaştırdık. Mavi bayraklı plaj sayımızı 127'den 519'a çıkararak bu alanda da ilk sıralardaki yerimizi korumayı sürdürüyoruz.

'Vatandaşlarımızın artan çevre duyarlılığından büyük bir memnuniyet duyuyorum'