İçişleri Sözcüsü Çataklı: 358 mafya tipi organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, 358 mafya tipi organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi. Mayıs ayındaki iç güvenlik operasyonlarında ise 81 kişinin etkisiz hale getirildiğini açıklayan Çataklı, "Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik mayıs ayında gerçekleştirilen 17 bin 893 operasyonda; 23 bin 704 kişi gözaltına alınmış, 2 bin 310 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır" dedi.

Çataklı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: