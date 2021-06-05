Kubilay Aka'dan gazeteci Hakan Gence'ye: Beni bir seks objesi olarak gösteremeyeceksin

Oyuncu Kubilay Aka, gazeteci Hakan Gence'nin "Şöhretle ahlaksız teklifler geliyor mu?" sorusu üzerine "Hakan, beni bir seks objesi olarak gösteremeyeceksin" dedi.

Oyuncu Kubilay Aka, kendisine dair merak edilenlerle ilgili olarak Hürriyet gazetesi yazarı Hakan Gence'nin sorularını yanıtladı. Şöhretin magazin tarafını hiç sevmediğini belirten Aka, "İnsanların işlerine tabii ki saygı duyuyorum. Bu kısmın yanlış anlaşılmasını istemem. Evet, kabullenmek zorundayız ama hayatımın hep bana özel olduğunu düşündüm. İster istemez verdiğin bir cevap sana zarar verebiliyor" dedi.

"Kendi içime kapanmam gereken zamanlar oldu" ifadesini kullanan Aka, "İzole bir yaşama geçtim ve kendimi bu şekilde ifade edebileceğim ortamlarda daha iyi hissetmeye başladım" diye konuştu.

'İnsanlar ekranda canlandırdığın karakteri gerçekte de görmek istiyor'

Aka, "Bu süreçte en çok yanlış anlaşıldığın konu ne oldu?" sorusuna "İnsanlar ekranda canlandırdığın karakteri gerçekte de görmek istiyor. Çünkü oradaki karakter, hep iyi, hep çok dürüst. Bugüne kadar iyi ve ahlaklı roller üstlendiğim için" yanıtını verdi. Aka, "Ama biz normal hayatımızda yanlışlar da, hatalar da yapacağız. Bir şeyleri tecrübe etmeden, yanlış yapmadan doğruyu öğrenemeyiz. Bu sebeple insanların genelde çok üstüme gelmemesi gereken konularda sınırlarını aştıklarını düşünüyorum" dedi.

Aka, Gence'nin "Peki, şöhretle ahlaksız teklifler geliyor mu?" sorusu üzerine de gülerek "Hakan beni bir seks objesi olarak gösteremeyeceksin" ifadesini kullandı.

'Kariyerimi gölgeleyecek kadar yakışıklı değilim'

Aka, "Yakışıklılığın yeteneğini gölgelediği oldu mu?" sorusuna da "Kariyerimi gölgeleyecek kadar yakışıklı değilim, belki bir serinlik yaratabilirim (gülüyor). Bana genelde şeytan tüyüm olduğunu söylerler. Bence yakışıklılık bu meslekte avantaj da dezavantaj da olabiliyor" yanıtını verdi.