Erkan Petekkaya'dan Acun Ilıcalı'ya: Kanalınızda olmaktan utanıyorum

Kırmızı Oda dizisinde 'Sadi' karakterini canlandıran Erkan Petekkaya, dün akşam TV8'de yayınlanan bir müzik töreninde Kerimcan Durmaz'ın ödül almasına sosyal medyadan tepki gösterdi. Petekkaya, konuyla ilgili TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'yı eleştirdiği paylaşımını kısa sürede sildi.

'Peşimde' şarkısıyla gecede 'En İyi Çıkış' ve 'En İyi Klip' ödüllerini alan Durmaz'a tepki gösteren Petekkaya, şarkıcının uçaktaki mastürbasyon görüntülerini hatırlatarak "Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan. Acun Efendi yuh" ifadesini kullandı.

Kerimcan Durmaz'ın TV8’de ödül alması Erkan Petekkaya’yı çılgına çevirdi. Durmaz’ın uçaktaki skandal görüntülerini hatırlatan oyuncu Acun Ilıcalı’ya seslendi:

▪️Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan. Ahlak yoksunu Acun Efendi yuh!

▪️Petekkaya daha sonra

paylaşımlarını sildi. pic.twitter.com/a6dpQltt5n — ÇapaMag Magazine (@CapaMagMagazine) June 5, 2021

Erkan Petekkaya'nın sosyal medyada gündem olan paylaşımlarının hemen ardından Kırmızı Oda dizisiyle ilgili bir gönderi yayınlaması dikkat çekti. Petekkaya, "Bu da benim yanıtımdır tüm olanlara. Ve montajda bize katlanan gizli kahramanlar. Sarhoş yazıyorlar. Yahu yuh. Ayıp çok ayıp. Ne sarhoşu. Çok ayıp. İzlediğinizi bir sarhoş mu yaptı? Yuh ayıp çok ayıp. Bence sizin kafanız allak bullak" dedi.