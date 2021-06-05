Samsun'da bir köpek, kazada ölen arkadaşının yanından ayrılmadı

Samsun'da bir köpek, kazada hayatını kaybeden diğer köpeğin yanına yatarak bekledi. Sedat Başar isimli kişi, "Bu bir vefadır. Bu insanlara örnek olması gereken bir şeydir. İnsanların bunu anlaması lazım" dedi.

Samsun'da meydana gelen olayda, yolun karşısına geçmekte olan bir köpeğe araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol ayrımının kenarına savrulan köpek, hayatını kaybetti.

Bir başka köpek ise ölen arkadaşının yanına gelerek kalkmasını bekledi. Köpek, saatlerce arkadaşının yanında bekledi. Köpeğin ölen diğer köpeğin başında beklediğini gören Sedat Başar, "Saatlerdir başında bekliyor. Kalkmadı. Masaj yapıyor. Havlıyor. Bu bir vefadır. Bu insanlara örnek olması gereken bir şeydir. İnsanların bunu anlaması lazım. Hayvan da bile vefa var, merhamet var. Bazı insanlarda yok bu merhamet" dedi.