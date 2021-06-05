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    Bakan Soylu'dan doğalgaz mesajı: Biz ne kadar bulursak onlar o kadar çatlayacak

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106051044665048-bakan-soyludan-dogalgaz-mesaji-biz-ne-kadar-bulursak-onlar-o-kadar-catlayacak-varsin-catlasinlar/

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karadeniz'de toplam 540 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu belirterek "Biz ne kadar bulursak onlar, o kadar çatlayacak. Varsın çatlasınlar, patlasınlar" dedi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da, belediye önünde toplanan kalabalığı selamladı. Burada konuşma yapan Soylu, zaferlerin ve kahramanların şehrinde olmaktan onur duyduğunu, milletin emrine amade olduğunu vurguladı.

    Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre önemli bir sözün zihinde ve gönülde de yer aldığına işaret eden Soylu, "Cumhurbaşkanımızın güzel bir cümlesi var, o ölçümüzdür; 'durmak yok, yola devam'. Çünkü etrafımızdaki coğrafyayı, dünyayı görüyorsunuz. Türkiye'nin güçlenmesini, ayakta durmasını istemeyenler, haksızlığa karşı çıkmasını, söz söylemesini istemeyenler, geçmişten bugüne yapmak istedikleri oyunları yapmak, Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak için ellerinden gelen her şeyi ortaya koymaya çalışıyor. Bunlara fırsat vermemek için; güçlü, iri, diri, bir ve kardeş olmalıyız" diye konuştu.

    'Millete minnettarız'

    Türkiye'nin büyümesini istemeyenlere fırsat vermemek için savunma sanayisinde yerliliğin yüzde 80'e kadar geldiğini anlatan Soylu, şöyle devam etti:

    • "Hedef, bütün dünyaya parmak ısırtacak savunma sanayisini oluşturana kadar durmak yok, yola devam. Karadeniz'de toplam 540 milyar metreküp doğalgaz buluşumuz... Biz ne kadar bulursak onlar, o kadar çatlayacak. Varsın çatlasınlar, patlasınlar. Tarımda, enerjide, savunma sanayisinde, insan kaynağıyla kendine ve etrafındaki coğrafyaya yeten bir Türkiye.... Millete minnettarız. Siz olmasaydınız Suriye'de insanlar katledilecekti, siz olmasaydınız Doğu Akdeniz'de Libya'da dünyada bir tek ses çıkmayacaktı, siz olmasaydınız etrafımızdaki coğrafyada ve yıllardır gönlümüze saplanan Karabağ meselesi çözülmeyecekti.

    'Allah'a şükürler olsun 15 Temmuz'da tanklara ve uçak bombalarına direnen bir milletin evlatlarıyız'

    • Sizin 50 gramlık oy pusulanız ve demokrasi iradeniz olmasaydı, birlik ve beraberlik iradeniz olmasaydı, 21. yüzyılda bu güçlü adımları atmamış olsaydık bilmenizi istiyorum ki, Türkiye'nin başına; 60 darbesini, 71'i, 80'i nasıl getirmişlerse, 17-25 Aralık'ta ve 15 Temmuz'da muvaffak olacaklardı, bugün eli böğründe yaslı yaslı duracaktık. Afyonkarahisar'da şunu söylemek istiyorum; sadece gazete manşetlerine değil aynı zamanda Allah'a şükürler olsun 15 Temmuz'da tanklara ve uçak bombalarına direnen bir milletin evlatlarıyız."

    '2023, 2053 ve 2071'e güçlü şekilde gireceğiz inşallah'

    Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugün Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu güçlü iradeyle, Türkiye'nin şehirlerinde huzur ve güven olduğunu vurguladı. Türkiye'de, terör örgütünün kaçacak delik aradığını anlatan Soylu, şunları kaydetti:

    • "Hiç merak etmeyin bugün ülkemizin her tarafında nasıl huzur varsa aynı şekilde ülkemizin doğusunda ve güney doğusunda huzur var. PKK terör örgütünün millete gelip, haraç aldığı ve çökmeğe çalıştığı günler tarihte kaldı. Şimdi çocuklar orada okuyorlar, kimisi hayvancılık yapıyor kimisi de çalışıyor. Amerika 850 milyon dolar bütçesinden PYD'ye yardım yapma kararı alıyor. Oyunun ne kadar büyük olduğunu anlıyoruz değil mi? Orada onlara yardım ediyorlar. Gıda, silah, mühimmat teçhizat, eğitim yardımı hepsini orada o ülkeler gerçekleştiriyorlar. Şu milleti tanımıyorlar. Topu bir araya gelsin, onları bitireceğiz. 2023, 2053 ve 2071'e güçlü bir şekilde gireceğiz inşallah."

    'Bugün ayakta kalabilmemizin en önemli sebeplerinden biri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir'

    Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de minnet ve hürmetini sunarak, şöyle devam etti:

    • "İkide bir gelip diyorlar ki 'parlamenter sisteme geri dönelim'. Böyle bir fiskeyle yıkılabilecek hükümetlere geri dönelim istiyorlar. Geçti mi o günler. Bugün ayakta kalabilmemizin en önemli sebeplerinden biri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Parlamenter hükümet sisteminde de eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile yan yana bakanlık yaptık. Burada da şimdi bakanlık yapıyoruz. Şimdi nasıl biliyor musunuz? Hızlı tren gibi.
    • Dertleri şu; 'acaba Türkiye'yi tökezletebilir miyiz?' Tökezletemeyeceksiniz. Güçlü, zengin ve büyük olacağız. Etrafımızdaki coğrafyaya huzur ve istikrar getireceğiz. Dünyaya medeniyetimizi nakşedeceğiz. Yapacak çok işimiz var. Milletimizin, ülkemizin ve Cumhur İttifakı'nın yapacağı çok iş var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı çok iş var. Durmak yok, yola devam."
    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Açıklama, Doğalgaz, Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı
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