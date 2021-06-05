İstanbul'da kısıtlamasız ilk cumartesi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kısıtlamasız ilk cumartesi gününde vatandaşlar kahvaltı salonlarına, meydanlara ve sahillere akın ettiler.

İstanbul, kısıtlama olmayan ilk cumartesi gününe sakin başladı. Öğle saatlerine doğru dışarıya çıkmaya başlayan vatandaşlar, kentin sahil kesimlerinde, cadde ve meydanlarda kalabalık oluşturdu.

Bazı vatandaşlar parklarda aileleriyle vakit geçirirken bazıları da sahilde yürüyüş yaptı, balık tuttu. Sahildeki kahvaltı mekanlarının da kalabalık olduğu görüldü.

Bakırköy ve Zeytinburnu'nda sahil ve parklarda da yoğunluk gözlendi.