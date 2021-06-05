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    Bakan Soylu: Temmuz ayından itibaren ülkemin ekonomisi atağa kalkacak

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    İçişleri Bakanı Soylu, temmuz ayından itibaren Türkiye ekonomisinin atağa kalkacağını söyleyerek, "Öyle bir sıçrayacak ve büyüyecek ki etrafımızdaki Almanya'sı, Fransa'sı, İngiltere'si, İtalya'sı ve hele o her şeye burnunu sokan ABD'si de çatlayacak, patlayacak" dedi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sinanpaşa ilçesi Güney beldesinde düzenlenen mitingde, beldede yarın yapılacak seçimde, AK Parti'nin adayı Erol Karabacak'a başarı diledi, destek istedi.

    'Önümüzde güzel günler geliyor'

    Soylu, ülke olarak zor dönemden geçildiğine, Kovid-19 ile mücadele sürecinde insanların yakınlarını kaybettiğine işaret ederek, şöyle konuştu: "Bir musibetten, salgınla ve hastalıkla karşı karşıya kaldık. Onu da atlatıyoruz ama sizin sabrınız, vakarınız ve metanetiniz sayesinde. Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde sokak olayları oldu, insanlar nümayiş yaptı ama Anadolu'nun bu asil ve güzel insanı, devleti ne dediyse yaptı. Uyumla, anlaşarak... Allah razı olsun, salgının atlatılmasında büyük fedakarlık yaptı. Anneler, öğretmenler, çocuklar, muhtarlar, esnaflar, iş insanları, çiftçiler herkes…. Dünyada maske korsanlığı yapıldı. Büyük ülkeler birbirlerinin maskelerini çaldı. Marketleri talan ettiler. Burada böyle bir şey olmadı. Bu, milletin asaletindendir. Bu, birbirine olan saygısından, sevgisindendir. Önümüzde güzel günler geliyor, hep birlikte sabrettik, inşallah bu salgını hep beraber azalttık. İnşallah salgını tamamen ortadan kaldırma konusunda aşılar da peyderpey geliyor. Size bir şey söyleyeyim, başkaları çok çatlayacak, kıskanacaklar. Görecekseniz temmuz ayından itibaren ülkemin ekonomisi öyle bir atağa kalkacak, öyle bir sıçrayacak ve büyüyecek ki etrafımızdaki Almanya'sı, Fransa'sı, İngiltere'si, İtalya'sı ve hele o her şeye burnunu sokan ABD'si de çatlayacak, patlayacak."

    'Ülkemin büyümesini ve zenginleşmesini istemeyenleri 50 gramlık oy pusulasıyla yendiniz'

    Türkiye'nin 19 yıldır yönetiminde dünyayı, ülkesini ve milletini bilen, güçlü bir liderin olduğunu ifade eden Soylu, şöyle devam etti: "Bu ülkenin başına çok dertler, sıkıntılar getirdiler. Yarın kullanacağınız oyu değersizleştirmek için, 'siz kimsiniz de bu ülkeyi yöneteceksiniz'. 'Halksınız, istediğimiz gibi değilsiniz, sizi beğenmiyoruz' diyenlere Allah'a hamdolsun 50 gramlık oy pusulasıyla ders veriyorsunuz. 1960 darbesini, 1971 muhtırasını ve 1980 darbesini onunla yendiniz. 28 Şubat'ta inancımıza, kıyafetimize ve kimliğimize bulaşanları onla yendiniz. AK Parti kapatma davasında ayakta dimdik durdunuz. Korktular, ürktüler, sindiler, adım atamadılar. Sizin 50 gramlık oy pusulanız yendi. Güya çevreciymişler, Gezi olaylarını başlatıp Türkiye'nin faizi 4.5 iken ülkeyi daha fazla maliyetle karşı karşıya bırakması, bu ülkenin insanı huzur bulmasın, büyümesin ve zenginleşmesin güçlenmesin, büyük ve güçlü Türkiye olmasını, ülkemin büyümesini ve zenginleşmesini istemeyenleri 50 gramlık oy pusulasıyla yendiniz."

    'Türkiye'de 15-20 bin civarında olan terörist sayısı 250'ye kadar düştü'

    Soylu, şunları kaydetti: "Buraya gelirken Jandarma Genel Komutanı aradı, Van Başkale'de 3 terörist daha gitti. Üreteceğiz, çocuklarımız okuyacak, meslek sahibi olacak. Ülkemizin her tarafında turist olacak. İnsanlar, topraklarını sürecek. Her şey olacak. Onlar da ürkütecekler, tehdit edecekler. Annelerin çocuklarını dağa götürecekler. 9 yaşındaki hafız olan çocukları annelerinden kopartıp dağa getirmişler. Bunun hesabını sormazsak bu dünyada da öteki dünyada da boynumuz bükük kalır. Nasıl Diyarbakır anneleri HDP'yi pes ettirdi. Onlar anaların yüreğinin ne olduğunu bilmiyorlar. Türkiye'de 15-20 bin civarında olan terörist sayısı 250'ye kadar düştü. Daha da düşecek. Terör örgütüne 1 yılda 5 bin 500 kişi katılıyordu. Şimdi 6 ay geçti, 4'ü yurt dışından 15 kişi. Hep beraber bunu sıfırlayacağız. Güzel Türkiye'mizin her tarafı huzur içerisinde oluyor."

    İstikrar, güçlü liderlik ve hükümet anlayışıyla önemli başarılar elde edildiğini anlatan Soylu, "Şimdi Irak'ın kuzeyinde Hakurk'ta, Asiyan'da, Metina'da ve Zap'tayız. Ay yıldızlı bayrağımızla teröre aman vermiyoruz" diye konuştu.

    'Uyuşturucudan şu anda içeride 88 bin kişi var'

    Soylu, uyuşturucuyla da güçlü şekilde mücadele ettiklerini belirterek, Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalamalarını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

    Çocukları zehirlemelerine müsaade etmeyeceklerini ve uyuşturucuyla mücadelede aman vermeyeceklerini dile getiren Soylu, "Uyuşturucudan şu anda içeride 88 bin kişi var. Büyük mücadele yapıyoruz. Her hafta 3 bin 500-4 bin kişiyi gözaltına alıyoruz. İçeridekilerin önemli bir bölümü satıcı. Çocuklarımıza musallat olmasın diye onları piyasadan itiyoruz. Ama birileri rahatsız oluyor" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Uyuşturucu, Seçim, güney, Miting, Erol Karabacak, Sinanpaşa, Afyonkarahisar, Süleyman Soylu
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