Bakan Soylu, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde açıklamalarda bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde miting düzenledi.

Soylu, yaptığı açıklamada "Yarın inşallah, güzel bir seçim, demokratik bir seçim olacak. Birlik içerisinde, beraberlik içerisinde bir seçim olacak. Buradaki tüm adaylara başarılar diliyoruz" dedi.

Güney Belediye Başkan adayı Erol Karabacak'ı tanıtan Soylu, "30 projemiz var. Üstümüze ne düşüyorsa Güney'in emrindeyiz" dedi.