Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beylerbeyi'ndeki bir dondurmacıya uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi görüşmelerde bulunduğu Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nden Kısıklı'daki konutuna geçti.
Erdoğan, yol güzergahında bulunan Yalıboyu Caddesi'ndeki bir dondurmacıda makam aracını durdurarak, dükkandaki esnafla ve vatandaşlarla sohbet etti ve dondurma yedi.
Vatandaşlara da ikramda bulunan Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunanlara da el salladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beylerbeyi'ndeki bir dondurmacıya uğradıhttps://t.co/sf3YldtN7h pic.twitter.com/1MBe3zCmQf— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 5, 2021
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