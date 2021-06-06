Nişasta bazlı şeker kotası iki katına çıkarıldı

Şeker Kotalarının Düzenlenmesi ve Uygulanmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikte nişasta bazlı şekerlerin kotası yüzde 2.5'dan yüzde 5'e çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı bu kotayı yüzde 50 düşürme ve artırmaya yetkili olacak. Bilindiği üzere nişasta bazlı şekerlerin kotası 2018 yılında önce yüzde 10'dan yüzde 5'e bir yıl sonra da yüzde 2,5'a düşürülmüştü.

2002'deki yönetmelik yürürlükten kaldırıldı

Öte yandan 2002 yılında uygulamaya konulan, şeker kotalarının düzenlenmesine ilişkin yönetmelikte yürürlükten kaldırıldı.