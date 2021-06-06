Rapçi Şehinşah, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten gözaltına alındı

Rapçi Şerinşah, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, havalimanında gözaltına alındığını duyurdu.

Şehinşah “Eve giderken CB hakaretten havalimanında gözaltına alındım arkadaşlar. Yine nezarethanedeyim… Takip edemiyorum bir sürü dosya var birini kovalıyorum diğeri çıkıyor. Sabır dileyin bana tek isteğim. (Genel)" yazdı.

Eve giderken, cb hakaretten havalimanında gözaltına alındım arkadaşlar. Yine nezarethanedeyim... takip edemiyorum bir sürü dosya var birini kovalıyom diğeri çıkıyo.

💆🏻‍♂️ sabır dileyin bana tek isteğim. (Genel) — Şehinşah (@sehinsahakahs) June 5, 2021

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