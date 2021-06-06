Maltepe'de kadın cinayeti: Kayıp ilanı verilen Şahigül Buluş, boğazı kesilmiş halde bulundu

İstanbul Maltepe'deki Başıbüyük Barajı'nın yanındaki yeşillik alanda boğazı kesilmiş bir kadına ait ceset bulundu. Cesedin dün kayıp ilanı verilen 37 yaşındaki Şahigül Buluş'a olduğunu tespit edildi.

Maltepe Başıbüyük Barajı'na balık tutmaya gelenler yarı çıplak hareketsiz yatan bir kadını görerek polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredekileri uzaklaştırdı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemede kadının boğazının kesilerek öldürüldüğü anlaşıldı.

Dün, kayıp ilanı verilmiş

Polisin olayla ilgili yaptığı soruşturmada, cesedin dün kayıp ilanı verilen 37 yaşındaki Şahigül Buluş'a olduğunu tespit etti. Polis çevrede geniş çaplı delil çalışması yaptı.

Polis ekipleri, barajın üst tarafında çalışmaları izleyenleri uzaklaştırdı. Olay yeri ve savcının çalışmasının ardından ceset, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İki şüpheli gözaltına alındı

DHA'nın aktardığı habere göre polis, Şahigül Buluş'un M.T. isimli erkek ve S.B. isimli kadın ile birlikte 3 Haziran 2021'da saat 21.30 sıralarında ikametinden ayrıldığı tespit etti. 2 şüpheliyi yakalanarak gözaltına alındı.