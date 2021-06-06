Türkiye'nin 765 yerleşim yerinde bugün seçim var

Belde statüsü kazanan Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde belediye başkanı ve meclis üyeleri seçimi yapılacak.

764 köy ve mahallede ise farklı nedenlerle boşalan muhtarlık veya ihtiyar heyeti için seçim var.

Seçimlerde görev alacaklar ile seçmenler, pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.