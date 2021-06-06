Mavi bayraklı plaj da salya istilasında

Marmara'yı bitiren müsilaj, Kocaeli'nin doğa harikası plajlarını da öldürdü. Karamürsel'in tek mavi bayraklı plajı olan Altın Kemer Plajı da yapışkan beyaz deniz salyalarına teslim olmuş durumda.

Marmara Denizi'ni tehdit eden müsilaj ya da bilinen ismiyle deniz salyası İstanbul'da olduğu gibi Kocaeli'nde de yoğun olarak görülüyor.

Milliyet gazetesinden Cihat Aslan'ın haberine göre Derince’nin Harikalar Plajı, Gölcük’ün Değirmendere Sahili ve Karamürsel’in Altın Kemer Plajları deniz salyası ile kaplandı.

Karamürsel’in mavi bayraklı tek plajı olan Altın Kemer Plajı’ndan artık mavi sular değil, beyaz yapışkan deniz salyaları akıyor. Bazı vatandaşlar "Bu sene denize nasıl girelim" derken, bazıları ise aldırış etmeden müsilajlar arasında yüzerek duruma aldırış etmiyor.

İzmit’teki balıkçılar, şu anki müsilajın 10 katının geçtiğimiz haftalarda sahillerinde olduğunu ancak esen sert rüzgarlarla Marmara Denizi’nin açıklarına dağıldığını söylüyor. Balıkçılardan Hamit Doğan, "1 hafta önce denizin üzeri yağ gibi tabakaydı. Kuşlar bile konamıyordu. O dönem denize attığımız ağları çekemiyorduk. Rüzgârlarla birlikte salya açığa yayıldı ve denizin altına indi. Şu an sahiller temiz ama bunun sonu yok, yine ortaya çıkarsa ne yaparız” dedi.

Ancak Kocaeli'de her ilçede durum aynı değil. Bazı ilçelerin deniz kıyıları, gözle görülür bir şekilde beyaz salyalarla kaplı. O ilçelerden biri de Derince. İlçenin ‘Harikalar Plajı’nın yat limanına yakın olduğu bölgesinde müsilaj denizin sahile yakın kısmını tabaka olarak kapladı.

Eskiden ilçenin en çok denize girilen ve oturulan sahili olan ‘Harikalar Plajı’nın etrafı ise çok sessiz. Yürüyüş yapan birkaç insan dışında kimse yok. Arabalarını sahil kenarına çekerek oturmaya gelen vatandaşların araba camları koku nedeniyle sonuna kadar kapalı.

Kocaeli’nin bir diğer cennet ilçesi Gölcük de aynı dertten muzdarip. Gölcük’ün en güzel sahili Değirmendere’de deniz, karadan en az 5 metre uzaklığa kadar müsilajla kaplandı. Değirmendere sahilinin en az 100 metreden fazla kıyısını deniz salyası doldurdu. Sahilde dikkat çeken karelerden biri de müsilaj birikintisi üzerinde duran taşın suyun dibe çökmemesi. Tabii sahil bu durumdayken balıkçılar, sahile yakın işletme sahipleri ve deniz kıyısında evi olan vatandaşlar durumdan çok şikayetçi.

'Müsilajın olduğu bölgeye balık da gelmiyor'

Değirmendere sahilinde yıllardır balık tuttuğunu belirten Şenol Sayar, "Müsilajın yönü rüzgâra göre değişiyor. Bugün burada yarın bakarsınız karşı kıyıda. Bazen o kadar fazla oluyor ki oltayı attığımda kurşun dibe batmıyor. Görüntü kirliliği açısından rezalet, hava ısındığı zaman da kokusu ise felaket. Bu sene balık var denizler fazla kullanılmadı dedik ama başımıza salya çıktı” ifadelerini kullandı.

Bir başka balıkçı İsmail Döğen ise, "Bu sahil eskiden bu dönemlerde balıkçılarla dolu olurdu. Şu an sadece 3 kişiyiz. Eskiden aramızda yer kavgası olurdu. Müsilajdan öncesi ile sonrası arasında balık avlamakta çok fark var. Müsilajın olduğu bölgeye balık da gelmiyor” diye konuştu.