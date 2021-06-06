'Patara'da 2 bin kamyon kum çalındı' iddiası

Tarım 0rman-İş Başkanı Durmuş, Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi hakkında önemli iddialarda bulundu.

Cumhuriyet'e konuşan Durmuş, “Kum alınarak sera sahiplerine satıldı. Zaman zaman seraları su basıyor, taban suyunu arıtmak için bu kumu kullanıyorlar. Burası Özel Çevre Koruma Alanı. Buradan bir taş parçası bile alamazsınız” dedi.

Görevli muhafaza memurlarından birinin, olayı yargı sürecine taşıyabilmek için kayıt almak isterken AKP İlçe Başkanı tarafından engellendiğini ve kaymakam tarafından da görevinden alındığını belirten Durmuş, “Çünkü AKP İlçe Başkanı memura ‘Burada zapt tutmayın, biz bölge müdürünü aradık’ dedi. Memur da ‘Değil bölge müdürü Sayın Cumhurbaşkanımız gelse ben bu zaptı tutacağım’ dedi. Memuru önce lojmanından çıkarttılar, sonra kaymakam bu sözü Cumhurbaşkanı’na hakaret saydı ve görevden aldı. Sendikamızın itirazlarıyla memur işine döndü. Olaya göz yuman orman işletme şefi ve işletme müdürü hâlâ görevde” ifadelerini kullandı.

'Bizzat Atatürk'ün talimatıyla yapıldı'

Bölgeye ilişkin detaylı bilgi veren Durmuş, “Kumul gece rüzgârlarının etkisiyle kıyıdaki kumların çevredeki yaşam alanlarında bir kum dağı oluşturması demek. 1937 yılında da bizzat Atatürk’ün talimatıyla burada kumul ağaçlandırması çalışması yapıldı. Avustralya’dan ve Kıbrıs’tan ağaç türleri getirtildi” açıklamasında bulundu.

Bu çalışma sayesinde uzun yıllar tarım alanlarının korunduğunu vurgulayan Tarım Orman-İş Başkanı, “Bu olaydan sonra kumul hareketi yeniden başlayabilir. Ayrıca orası antik kent, kazı çalışmaları yapıldı. Endemik türlerle birlikte bölgede yaşayan carette caretta’ların yaşam alanları zarar görmüş olabilir” diye ekledi.