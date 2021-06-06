İstanbul'da 14 mahallede seçim heyecanı başladı: 11'i kadın 62 muhtar adayı yarışıyor

Türkiye genelinde bugün 753 yerde yapılan muhtar seçiminde İstanbul'da 14 mahalle yeni muhtarlarını belirleyecek. 71 bin seçmenin oy kullanacağı İstanbul'da 11'i kadın 62 muhtar adayı yarışıyor.

Ölüm ya da farklı nedenlerle muhtarlıkları düşen mahalle ve köylerde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından bugün ara seçimler yapılıyor. Türkiye genelinde 753 yerde sandığa gidilecek seçimde, İstanbul'da da 14 mahalle yeni muhtarlarını belirleyecek.

71 bin seçmen sandık başına gideceği İstanbul’da muhtarlık için 62 aday yarışırken, adayların 11’ini kadınlar oluşturuyor.

Seçim heyecanı yaşanan mahallelerden biri olan Güngören Sanayi mahallesinde de hazırlıklar sabah 07.00’da başladı. Oylama öncesi Gündoğdu İlkokulu’na gelen görevliler, 30 sandıkta yapılacak seçimler için sınıfları hazırladı. Zarflar ve sandıklar mühürlendi, sınıflar numaralandırıldı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı okulda polis ekipleri, HES kodu sorgulaması yaptı, HES kodu olmayan görevliler ve seçmenler okula alınmadı. 9001 seçmenin oy kullanacağı seçimde, 08.00’da başlayan oylama işlemi saat 17.00’da sona erecek.