25 bin dolarlık ıslak mendil dolandırıcılığı

Gaziantep'ten sipariş edilen 25 bin dolar değerindeki 2 bin 157 koli ıslak mendili Beylikdüzü yerine Tekirdağ'a götüren 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te sipariş edilen 25 bin dolar değerindeki 2 bin 157 koli ıslak mendil, İstanbul yerine Tekirdağ'a götürüldü.

DHA'nın aktardığı habere göre 31 Mayıs Pazartesi günü, Beylikdüzü'nde S.Y. tarafından Gaziantep'ten sipariş verilen 25 bin dolar değerindeki 2 bin 157 koli ıslak mendil Yakuplu mahallesindeki adrese teslim edilmedi.

Ürünlerin yüklü olduğu TIR sürücüsünün, ıslak mendilleri Sahil mahallesi, Kocatepe caddesindeki bir adreste indirdiği, buradan da başka bir TIR'la Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hıdırağa mahallesine götürdüğü belirlendi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle Çorlu ilçesindeki adrese baskın yapıldı. Islak mendillerin ele geçirildiği adreste bulunan V.K. ve M.K., gözaltına alındı.