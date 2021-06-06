Boğaziçi Üniversitesi’nde bir öğretim üyesi daha görevinden uzaklaştırıldı

Geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesi Feyzi Erçin’in ders vermesine engel getirilmişti. 21 yıldır Boğaziçi Üniversitesi'nde görevli olan Ecmel Ayral görevinden uzaklaştırılmasını sosyal medyadan şu ifadelerle duyurdu:

"21 yıldır zevkle, gururla, gönülden hizmet ettiğim Boğaziçi öğrencilerine artık ders veremeyeceğimi öğrendim bu sabah. İçim cız etti. Maddi karşılığı olmayan bu vazifeyi, memlekete ve gençlere bir borç ödeme imkanı olarak gördüm hep. Emeğimi, bilgimi, tecrübemi, dostlarımı onların hizmetine sunmaya gayret ettim.

Binlerce öğrencim oldu, aralarında hâlâ görüştüklerim, birlikte çalıştıklarım çok; hepsiyle de bir gönül bağımız olduğunu biliyorum. Bu sene tanışmayı beklediğim öğrencilerimle okul bünyesinde karşılaşma imkanımız olmayacak ama buradan da bildiriyorum, aklınıza gelen her şey için bir mesajlık mesafedeyim.

Bu sebebi meçhul, faili meşhur karar benim için pek hak etmediğim bir madalya inanın. Keşke iyiden, doğrudan, güzelden bu kadar nefret etmeselerdi. Olsun, yine de güzel günler göreceğiz çocuklar, biliyorum, görüşmek dileğiyle."