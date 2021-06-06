Rasim Ozan Kütahyalı'dan Sedat Peker'in iddialarına yanıt

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Sedat Peker'in kendisine yönelik olarak yurt dışına kaçan Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde kaldığına ilişkin iddialarına verdiği yanıtta, "SBK ile bir hukukum, alakam ve muhabbetim yok" dedi.

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in kendisine yönelik firari Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde kaldığı ve ekibinden olduğu iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Kütahyalı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sedat Peker geçen hafta pazar günü Cüneyt Özdemir yayınında rekor kısalıkta olan 9 saniyelik canlı bağlantıma karşı, kendisi de bugünkü videosunda 9 saniye benim ismimi geçirmiş :)

1-Sedat Peker geçen hafta pazar günü Cüneyt Özdemir yayınında rekor kısalıkta olan 9 saniyelik canlı bağlantıma karşı, kendisi de bugünkü videosunda 9 saniye benim ismimi geçirmiş :) — Rasim Ozan Kütahyalı (@RasimOzan_K) June 6, 2021

​Bahsi geçen otele tam 1 sene önce, bir arkadaşımın davetiyle, onun da ailesiyle beraber tatil yapmak için gittik. Organizasyonu o arkadaşım yaptı. SBK’nın misafiri değildim. SBK ile bir hukukum, alakam ve muhabbetim yok. Otelin adı da Paramount değil, başka bir isimdi."

2-Bahsi geçen otele tam 1 sene önce, bir arkadaşımın davetiyle, onun da ailesiyle beraber tatil yapmak için gittik. Organizasyonu o arkadaşım yaptı. SBK’nın misafiri değildim. SBK ile bir hukukum, alakam ve muhabbetim yok. Otelin adı da Paramount değil, başka bir isimdi. — Rasim Ozan Kütahyalı (@RasimOzan_K) June 6, 2021

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