Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Tüm öğretmenlerin Kovid-19 aşı randevuları tanımlandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının Kovid-19 aşısı randevularının e-Nabız üzerinden verilmeye başlandığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitim çalışanları ve öğretmenlerin aşı randevularının açıldığını belirtti.

Selçuk Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı. Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız'dan alabilirler. Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.