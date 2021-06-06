NTV’nin DHA’dan aktardığına göre, Şişli’de gerçekleşen olayda aracın sahibi kapıları kilitmeden markete girince, uzun süredir takipte olan hırsız harekete geçti ve araçtaki parayı çaldı.
Hırsızı kullandığı ‘İstanbulkart’ yakalattı https://t.co/KwC5tP451k pic.twitter.com/nsK6xbQpck— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 6, 2021
Ara sokağa giren şüpheli, gözcülük yapan iki arkadaşıyla parayı bölüştükten sonra olay yerinden uzaklaştı. Polis güvenlik kameralarından hırsızın Osmanbey istasyonundan metroya bindiğini tespit etti ve kullandığı İstanbulkart takip edilerek hırsız yakalandı. Hırsızın bir arkadaşı da evinde yakalanarak gözaltına alınırken kimliği belirlenen üçüncü şüpheli aranıyor.
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