İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: Padişahların eşsiz eserleri, Çamlıca Cami Müzesi’ne nakledilmek isteniyor

Topkapı Sarayı'nda bulunan birçok eserin Depo Müze adıyla, havaalanı hangarına gönderilmesi hakkında açıklamalarda bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat, İstanbul Arkeoloji Müzesi depoları ve içindeki eserlerin Atatürk Havalimanı'na gönderilmesini yaptığı paylaşımla eleştirdi.

Depo Müze adıyla sunulan Topkapı Sarayı Darphane binalarının Arkeoloji Müzesi’nin elinden alınıp Arkeoloji koleksiyonlarının havaalanı hangarlarına gönderilmesi konusu hakkında;



Konu özeti;



📌 Topkapı Sarayı’ndan Çamlıca Cami Müzesi’ne padişahlara ait eserleri rahatça nakletmek — Mahir Polat (@mhrpolat) June 6, 2021

​Kültür Bakanlığı’na bağlı asırlık kurum Topkapı Sarayı ile Diyanet'e bağlı Çamlıca Camii’nin alt katlarının birbirine bağlı müzeler yapılıp, Kültür Bakanlığı’ndan alınarak ikisinin birden Cumhurbaşkanlığı’na bağlandığını söyleyen Polat, amacın padişahların eşsiz eserlerinin Çamlıca’ya nakledilmesi olduğunu söyledi.

Polat, açıklamalarına şöyle devam etti: