Polis tarafından dövüldüğü gerekçesiyle şikayette bulunan Gökçe Yaşar: Doktor 'Bunu az benzetmişsiniz' dedi

İstanbul Esenyurt'ta polis tarafından dövüldüğü gerekçesiyle şikayette bulunan Gökçe Yaşar, götürüldüğü hastanede kendisine darp raporu verilmediğini söyledi. Muayene bile edilmediğini belirten Yaşar, "Doktor 'bunu az benzetmişsin' diyerek benim üzerime yürüdü" iddiasında da bulundu.

İstanbul Esenyurt'ta polisten dövüldüğü gerekçesiyle şikayette bulunan kadın, rapor almak için gittiği hastanede doktorun da üzerine yürüdüğünü iddia etti.

Gökçe Yaşar, olay sonrası rapor almak için Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü söyledi.

Burada doktorun kendisini muayene etmeden darp raporu vermediğini dile getiren Yaşar, "Sadece burnumda çizik olduğu söylendi. Oradaki doktor 'Ne oldu bunu az benzetmişsin' diyerek benim üzerime yürüdü" dedi.

Daha sonra tekrar karakola götürüldüğünü söyleyen Yaşar, sabah saat 07.00'de karakoldan çıkarak gittiği Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde darp raporunu alabildiğini kaydetti.

Yaşar, olaydan sonra kendisi ile yakından ilgilenen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Recep Tepebaşı'na da teşekkür etti. Evine çiçek gönderildiğini söyleyen Yaşar, "Bütün polislere karşı bir tepki değil aslında ama gerçekten böyle işini iyi yapmayan, kötüye kullanan polisler yüzünden de tabii ki iyileri karalamak istemem ama gerçekten böyle polislerin çalışmaması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Yaşar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ‘alkollüydü’ açıklamasına da tepki gösterdi.

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamayı kesinlikle kabul etmiyorum" diyen Yaşar şöyle devam etti:

"Alkol oranı, promil çok düşük zaten. Ayrıca benim elimde çanta yoktu, ben hiçbir şekilde ona vurmadım. Ayrıca sitede dümdüz yürüyorum, bağırmadım, çağırmadım. Ben o suçlamaları kabul etmiyorum."