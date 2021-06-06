Afyonkarahisar’ın Güney beldesinde gerçekleştirilen seçimlerde kavga çıktı. İki adayın sandık müşahitleri arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşürken, oy kullanılan okulun bahçesinde iki partinin tarafları birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Jandarma kavgayı biber gazı kullanarak ayırdı.

7 yıl aradan sonra köy statüsünden belde statüsüne kavuşan Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde bin 800 seçmen 8 sandıkta oy kullanmaya başladı.

Sakin başlayan seçimler öğlen saatlerinde yerini gerginliğe bıraktı. Oy kullanılan sınıflardaki Gelecek Partili ve AK Partili sandık müşahitleri arasında başlayan tartışma, bir süre sonra alevlendi.

Okul bahçesine taşan kavgada iki partinin tarafları birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Jandarma ekipleri tarafları ayırmak için biber gazı kullandı.

Seçim yapılan beldede Gelecek Partililer ile AK Partililer arasında kavga https://t.co/7DroXFdh5F pic.twitter.com/16Imt2lApI — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 6, 2021

​Yaklaşık 5 dakika süren kavga, jandarma ekipleri ve belde sakinlerinin araya girmesi ile sona erdi.

Kavganın ardından jandarma, okul bahçesini komple boşaltarak oy kullanacak kişileri 10’lu gruplar halinde okula almaya başladı. Beldede oy verme işlemi devam ediyor.