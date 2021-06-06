Mansur Yavaş’tan müzisyenlere destek: Park konserleri düzenlenecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi müzisyenler için konser serisi başlattı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 16 Haziran Çarşamba günü başlayacak ‘Parklarda Mutluluk Sahneleri‘ konserlerinin ilk hafta programını paylaştı.

Başkentimizi Mutluluk Sahneleri ile dolduruyoruz.



İlk hafta 7 park ve 68 sanatçı ile başlayıp devamında artıracağımız haftalık mutluluk programlarımıza başlıyoruz.



Sahneler bestesiz,

müzisyenlerimiz desteksiz,

Ankara sanatsız kalmayacak.https://t.co/vY3HMeQnqQ pic.twitter.com/ysjjG31Onz — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) June 6, 2021

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Başkentimizi Mutluluk Sahneleri ile dolduruyoruz. İlk hafta 7 park ve 68 sanatçı ile başlayıp devamında artıracağımız haftalık mutluluk programlarımıza başlıyoruz. Sahneler bestesiz, müzisyenlerimiz desteksiz, Ankara sanatsız kalmayacak” diyen Yavaş, ayrıca müzisyenlere 500 lira nakdi yardım ödemelerinin de bu hafta içinde tamamlanacağını belirtti.