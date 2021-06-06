Çocukları bahçede oynarken önce eşini öldürdü, sonra intihar etti

Samsun'da Mustafa Düzgün adlı kişi çocukları bahçede oynarken önce eşi Emel Düzgün’ü öldürdü, ardından intihar etti. Cesetler otopsi için morga kaldırıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, 36 yaşındaki Mustafa Düzgün giriş kattaki evlerinde önce 2 çocuk annesi eşi 33 yaşındaki Emel Düzgün'ü vurarak öldürdü, aynı tüfekle kendini de vurarak intihar etti.

Evin bahçesinde oyun oynayan Düzgün çiftinin 7 ve 4 yaşındaki çocukları silah sesini duyunca üst katta oturan dedesi Mehmet ile babaannesi Emine'ye haber verip yardım istediler. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Düzgün çiftinin olay yerinde hayatlarını kaybettiğini tespit etti.

Çiftin cesetleri Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.